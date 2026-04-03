Total de buts de Messi et Ronaldo : qui en a le plus ?

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont dominé le football mondial pendant plus de quinze ans, remportant à eux deux 13 Ballons d’Or entre 2008 et 2023. Aucun joueur avant eux n’était resté au sommet de l’élite mondiale aussi longtemps, alimentant un débat sans fin parmi les supporters pour déterminer qui des deux est le meilleur.

Total de buts Messi vs Ronaldo (club + sélection)

Selon les données officielles de Transfermarkt, Cristiano Ronaldo comptabilise 959 buts en carrière professionnelle, contre 904 buts pour Lionel Messi.

Critère Lionel Messi Cristiano Ronaldo Saisons professionnelles 19 23 Matchs totaux 1167 1306 Buts totaux 904 959 Passes décisives 447 307 Ratio buts/match 0,77 0,73

Le Portugais dispose d’un avantage de 55 réalisations mais a disputé 139 matchs de plus que l’Argentin. Ces totaux incluent l’intégralité des rencontres officielles disputées en club et en sélection nationale, excluant les matchs amicaux non officiels. L’écart de productivité révèle deux approches différentes: Messi privilégiant l’efficacité pure (0,77 but/match) tandis que Ronaldo mise sur la longévité et le volume (1306 matchs disputés).

Maintenir une telle constance au plus haut niveau sur la durée ne vient pas seulement du talent individuel: il reflète aussi un contexte qui multiplie les situations favorables. À Madrid, Ronaldo était au centre d’un dispositif qui cherchait en priorité à le mettre en position de finir, ce qui nourrit mécaniquement un ratio exceptionnel. À Barcelone, Messi a évolué dans un collectif pensé pour maximiser ses prises de balle décisives et son influence dans le jeu, avec une production très régulière sur la durée.

Parallèlement, dans l’univers du jeu en ligne, cette logique de contexte favorable se retrouve également : certains joueurs s’orientent vers les nouveaux casinos en ligne, souvent conçus avec des interfaces repensées et des conditions d’accueil différentes, pour trouver un environnement qui correspond mieux à leur façon de jouer.

Détail des buts en club

Cristiano Ronaldo a inscrit 816 buts en club lors de 1080 matchs, tandis que Lionel Messi totalise 788 buts en club en 969 rencontres. Le Portugais devance l’Argentin de 28 réalisations au niveau des clubs, avec 111 matchs disputés en plus.

Critère Lionel Messi Cristiano Ronaldo Matchs en club 969 1080 Buts en club 788 816 Passes décisives 383 261 Ratio buts/match 0,81 0,76 Nombre de clubs 3 5

Cette efficacité supérieure de l’Argentin s’explique par l’adaptation tactique révolutionnaire de Messi au FC Barcelone. Pep Guardiola a modifié son système de jeu en 2008 pour exploiter au maximum le talent de son attaquant vedette, passant d’un ailier droit traditionnel à un faux 9 hybride. Placé en milieu offensif libre au cœur du jeu, Messi a vu ses passes décisives grimper de 0,4 à 0,8 par match selon les données Wyscout. Cette symbiose parfaite avec le système barcelonais lui a permis d’atteindre 1,2 but par match en moyenne entre 2009-2015, soit 40% au-dessus de ses performances d’ailier pur.

Répartition des buts par club

Lionel Messi Cristiano Ronaldo FC Barcelone B 6 buts (22 matchs) Sporting CP 5 buts (31 matchs) FC Barcelone 672 buts (778 matchs) Manchester United 145 buts (346 matchs) Real Madrid 450 buts (438 matchs) Paris Saint-Germain 32 buts (75 matchs) Juventus 101 buts (134 matchs) Inter Miami 82 buts (94 matchs) Al-Nassr 115 buts (131 matchs)

Messi a bénéficié de 17 saisons professionnelles dans l’écosystème barcelonais optimisé pour son style, tandis que Ronaldo a démontré sa capacité d’adaptation en excellant dans quatre championnats différents (Angleterre, Espagne, Italie, Arabie Saoudite).

Sur l’ensemble de leurs carrières en club, Messi présente un léger avantage statistique (0,81 but/match contre 0,76), mais cette moyenne globale masque la supériorité écrasante de Ronaldo lors de sa période madrilène. Au Real Madrid (2009-2018), le Portugais a atteint un ratio exceptionnel de 1,03 but par match (450 buts en 438 matchs), dépassant même la moyenne carrière de Messi. Cette performance illustre l’adaptation parfaite de Ronaldo au système offensif madrilène, où il a bénéficié d’un service et d’une liberté tactique optimaux.

Détail des buts en sélection

Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l’histoire en sélection nationale avec 143 buts en 226 matchs pour le Portugal. Lionel Messi comptabilise 116 buts en 198 matchs avec l’Argentine. Le Portugais devance l’Argentin de 27 buts au niveau international.

Critère Lionel Messi Cristiano Ronaldo Matchs en sélection 198 226 Buts en sélection 116 143 Ratio buts/match 0,59 0,63

Ronaldo affiche un ratio de 0,63 but par match en sélection contre 0,59 pour Messi. Le Portugais a débuté sa carrière internationale en août 2003 à 18 ans, tandis que l’Argentin a disputé son premier match en août 2005 à 18 ans également.

Les deux joueurs ont remporté un titre majeur en sélection: Ronaldo l’Euro 2016 et la Ligue des Nations 2019 avec le Portugal, Messi la Copa América 2021 et la Coupe du Monde 2022 avec l’Argentine. Le titre mondial de Messi en 2022 reste le seul trophée de Coupe du Monde entre les deux joueurs.

Les principales compétitions contribuant aux totaux de buts en sélection incluent :

Les qualifications pour la Coupe du Monde et l’Euro/Copa América

Les phases finales des compétitions continentales et mondiales

Les matchs de Ligue des Nations (pour Ronaldo depuis 2018)

Les matchs amicaux officiels reconnus par la FIFA

Records et exploits marquants

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo détiennent plusieurs records historiques qui illustrent leur domination sur le football mondial. Ces statistiques révèlent des profils complémentaires: Messi excelle dans l’efficacité pure, Ronaldo dans la longévité et la régularité.

Record Messi Ronaldo Buts sur une année civile 91 (2012) 69 (2013) Buts en Ligue des Champions 129 140 Triplés en carrière 57 64 Ballons d’Or 8 5 Souliers d’Or européens 6 4

Records exclusifs de Lionel Messi

8 Ballons d’Or : record absolu

91 buts en 2012 : record absolu sur une année civile, toutes compétitions confondues

50 buts en Liga (2011-2012) : record de buts en une saison de championnat espagnol

672 buts au FC Barcelone : meilleur buteur de l’histoire d’un seul club

21 passes décisives en Liga (2019-2020) : record de passes décisives sur une saison

Premier joueur à marquer à tous les tours d’une Coupe du Monde : Messi a marqué en phase de groupes, huitièmes, quarts, demi-finales et finale lors de l’édition 2022

Seul joueur avec une passe décisive dans 5 Coupes du Monde : Messi a délivré au moins une passe décisive lors de chacune des éditions 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022

Seul joueur à marquer en Coupe du Monde sur trois décennies : Messi a marqué avant 20 ans (2006), dans sa vingtaine (2014, 2018) et dans sa trentaine (2022)

Records exclusifs de Cristiano Ronaldo

143 buts en sélection : meilleur buteur de l’histoire en sélection 140 buts en Ligue des Champions : record de la compétition européenne 67 buts en phase à élimination directe de Ligue des Champions : record de la compétition 11 saisons consécutives à marquer en Ligue des Champions (2006-2017) : record de régularité Seul joueur à marquer dans 3 finales de Ligue des Champions : 2008, 2014, 2017



Premier joueur de l’histoire à marquer dans 5 éditions de Coupe du Monde : 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Les deux joueurs ont également marqué l’histoire en termes de longévité. Ronaldo a marqué au moins 20 buts par saison pendant 16 saisons consécutives entre 2006-2007 et 2021-2022. Messi a réalisé la même performance sur 17 saisons consécutives entre 2007-2008 et 2023-2024.

Comparaison des ratios et spécificités

Les ratios buts/match révèlent des profils distincts qui expliquent la différence de totaux entre les deux légendes. Messi compense largement le déficit de matchs par une efficacité supérieure, particulièrement visible au niveau des clubs.

Contexte Ratio Messi Ratio Ronaldo Global 0,77 0,73 En club 0,81 0,76 En sélection 0,59 0,63

Ces différences s’expliquent par plusieurs facteurs déterminants :

Stabilité de club : Messi a bénéficié de 17 saisons dans le système barcelonais, optimisant son efficacité

Longévité : Ronaldo a commencé plus jeune et maintient un niveau élevé plus longtemps

Rôle tactique : Messi évolue plus centralement, Ronaldo a souvent joué sur l’aile en début de carrière