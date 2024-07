Activation – Les athlètes pourront réaliser leur propre timbre personnalisé avec leur photo au Village Olympique avec La Poste

A l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, La Poste a installé un bureau de poste éphémère au Village des athlètes.

Pour l’occasion, La Poste va proposer aux sportives et sportifs de prendre la pose pour réaliser leur propre timbre personnalisé.

Dans le détail, un Photobooth est installé dans le bureau de poste et permettra de repartir gratuitement avec sa planche de timbres des Jeux de Paris 2024 personnalisée avec sa photo.

Visite du Bureau de poste du Village des athlètes

Le bureau de poste de 100m2 est situé au cœur du village des athlètes, sur la place du village, au 1er étage du bâtiment « Copernic ». Son look est inspiré du style néo-art déco des années 20 et du « Look of the Game », les couleurs officielles des JO. « Le mobilier a été conçu sur mesure et tous les plans de travail du bureau ont été fabriqués à base de volants de badminton recyclés, un matériau également recyclable. Le mobilier sera amené à resservir dans d’autres bureaux de poste » explique La Poste.

Les athlètes invités à jouer au facteur pour la bonne cause

Sur place, les athlètes seront invités à donner un peu de leur temps pour participer à la Tournée des champions, un jeu au bénéfice de 2 associations, La Croix Rouge et Premier de Cordée.

Avec « La Tournée des Champions », La Poste propose un jeux vidéo dans lequel les athlètes testeront 2 vélos de facteurs (un standard et un handi-bike) Ils auront 2 minutes pour traverser Paris et récupérer un maximum de lettres et de colis. Avec cette activitation, La Poste s’est engagée à reverser 50 000 euros à La Croix Rouge et Premier de Cordée.

Outre ce bureau pour les athlètes, La Poste aura également deux autres bureaux éphémères au Main Press Center du Palais des Congrès de Paris et à l’International Broadcast Center du Bourget pour les médias et les équipes techniques.