Two Circles devient agence sponsoring exclusive de l’UEFA pour le football féminin sur le cycle 2025-2030

Aujourd’hui, l’UEFA a annoncé la signature d’un contrat avec Two Circles qui devient agence sponsoring exclusive pour les compétitions de football féminin sur le cycle 2025-2030.

Pour rappel, l’UEFA a lancé un programme sponsoring dédié au foot féminin en 2018, Visa devenant le premier à s’associer à l’offre.

Dans le cadre de l’accord avec Two Circles, l’agence commercialisera notamment l’UEFA Euro féminin 2029, la Ligue des champions féminine, le Championnat de futsal féminin,…

En outre, Two Circles, racheté cette année par Charterhouse, est également désignée agence de vente média exclusive pour l’UEFA Women’s Champions League.

« Nous avons fait d’énormes progrès et ce nouveau cycle commercial couvrira la prochaine grande étape dans le développement du football féminin en Europe » explique Nadine Kessler, directrice générale du football féminin de l’UEFA, dans un communiqué. « Nous sommes convaincus que ces compétitions et nos projets de développement innovants attireront des partenariats ciblés. Nous sommes ravis de compter Two Circles parmi nous pour nous aider à maximiser la valeur et atteindre nos ambitieux objectifs de croissance stratégique ».

Pour rappel, la Champions League féminine proposera une nouvelle formule avec une première phase de ligue à 18 clubs.

