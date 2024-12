Droits TV – Les clubs de Bundesliga et Bundesliga 2 vont se partager 1,121 milliard d’euros par saison

La Ligue allemande de football (DFL) a annoncé que les clubs de première et de deuxième division devraient se partager plus d’un milliard d’euros par saison jusqu’en 2029.

La LFP devrait prendre exemple… La Ligue allemande de football (DFL) vient de clôturer l’appel d’offres qu’elle avait lancé quant à la diffusion de la Bundesliga et de la Bundesliga 2 pour le cycle 2025/26 – 2028/29. Résultat, les 36 clubs de première et deuxième « peuvent espérer » se partager 4,484 milliards d’euros sur 4 années, soit 1,121 milliard d’euros par saison.

« Le résultat de l’appel d’offres souligne la popularité constante du football professionnel allemand dans une période économiquement difficile. » se félicite Steffen Merkel, directeur général du DFL. « Au terme d’un processus intensif, nous obtenons désormais un résultat économique très bon et largement assuré. Cela signifie que les clubs disposent d’une sécurité de planification à un niveau financier élevé pour encore quatre ans. »

Quels diffuseurs ?

Dans le détail, deux chaînes payantes diffuseront des matchs de Bundesliga. Tout d’abord Sky, qui retransmettra les rencontres du vendredi et samedi (y compris le match phare du samedi soir) en plus de la totalité des matchs de Bundesliga 2 ainsi que la Supercoupe. Et puis nos amis de Dazn, diffuseront un match du samedi ainsi que toutes les rencontres du dimanche. La rencontre du samedi soir de Bundesliga 2 sera, elle, diffusée en clair sur la chaîne allemande RTL.

D’autres chaînes comme ARD, ZDF ou encore Sport1 ont également obtenu des droits diffusions de quelques matchs de Bundesliga ou de Bundesliga 2. Le groupe médiatique Axel Springer, le plus important en Allemagne, a obtenu les droits quant à la diffusion de clip court des plus belles actions ou de buts. Tout cela ne concerne évidemment que l’Allemagne et correspond à la diffusion nationale des 2 championnats.

En espérant que Vincent Labrune et ses collègues s’en inspirent.

