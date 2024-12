Paris Creator Week 2024 : l’événement des acteurs de la Creator Economy

Les 10 et 11 décembre prochains se tiendra la Paris Creator Week, un salon réunissant tout le gratin des créateurs de contenu français.

D’ici quelques jours, à la Station F dans le 13e arrondissement de Paris, va se dérouler la première édition de la Paris Creator Week. En clair, plus de 2000 professionnels et 200 intervenants se retrouveront pour parler des enjeux de la Creator Economy (revenus générés par les créateurs via les plateformes et les collaborations) et des médias numériques. Créateurs de contenu, plateformes, marques, agences et décideurs politiques seront notamment présents et une partie d’entre eux sont issus du sport et Esport.

Le magazine So Foot sera de la partie par l’intermédiaire son directeur de rédaction Pierre Maturana, tout comme Arnault Leroux, Global Sports Marketing Leader chez Décathlon, Arthur Perticoz, CEO de la Karmine Corp, ou encore Sébastien Duhamel, Chief Marketing & Revenue Officer du TFC.

La conférence « Play it forward : quand le sport change de dimension » se tiendra le 10 décembre de 13h40 à 14h20. Peu de temps après celle intitulée « Esport et Influence : le combo gagnant pour les marques » de 12h50 à 13h20.