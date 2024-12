5 milliards de personnes ont regardé les Jeux Olympiques de Paris 2024

Selon une étude réalisée pour le CIO, 84% de l’audience mondiale potentielle, soit plus de la moitié de la population mondiale, ont regarder les Jeux de Paris.

On le sait, c’est l’élément sportif le plus regardé du monde. Mais en 2024, à Paris, les Jeux ont battu des records. En moyenne, chaque spectateur a regardé 9 heures de programme lié aux olympiades, soit 20% de plus comparé aux Jeux précédents. En France, 95 % de l’audience potentielle a regardé en moyenne 24h de couverture des Jeux Olympiques. (L’audience mondiale potentielle correspond à celle ayant accès aux Jeux Olympiques et âgée de plus de quatre ans)

Ces JO ont aussi, voir surtout, été un succès sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques. Le CIO compte 16,7 milliards d’interactions sur ses réseaux et plateformes, soit une augmentation de 174% par rapport à Tokyo 2021. Les athlètes olympiques ont également bénéficié de cet engouement numérique puisqu’au total, ils ont gagné plus de 85 millions de followers sur leurs différents réseaux sociaux.

Les comptes des détenteurs de droit ont généré 13 fois plus d’interactions que lors des derniers Jeux au Japon. Le CIO révèle un total de 28,7 milliards d’heures d’images visionnées dans le monde entier sur les plateformes des détenteurs de droits médias.

« Les Jeux d’une nouvelle ère »

Enfin, concernant l’expérience spectateurs, 85% d’entre eux ont jugé leur expérience « excellente » ou « bonne ». Un chiffre atteignant les 95% pour les événements gratuits, tandis que 98% des participants au Marathon pour tous ont jugé leur aventure positive. Les mots « ambiance », « identité visuelle » et « sécurité » ont été cités comme facteurs clé pour les événements.

« Paris 2024 a démontré l’attrait mondial sans précédent des Jeux Olympiques. En collaboration avec nos partenaires détenteurs de droits médias, une couverture plus importante que jamais a été proposée et largement suivie, en particulier sur les plateformes numériques et dans les médias sociaux » se félicite Thomas Bach, président du CIO.

« Les enquêtes indépendantes démontrent également que le public estime que la mission du Mouvement olympique d’unir le monde dans une compétition pacifique est plus importante que jamais dans un monde divisé, et que les valeurs olympiques trouvent un véritable écho auprès des jeunes générations. Ces Jeux Olympiques ont véritablement été les Jeux d’une nouvelle ère. »

À lire aussi