La publicité « Stairs » de Nike remplie de courbatures après le Marathon de Chicago

Alors que le Marathon 2024 de Chicago s’est déroulé ce dimanche 13 octobre, Nike dévoile une publicité rappelant que « gagner n’est pas confortable ».

On a souvent les jambes lourdes après un long footing, alors imaginez descendre des marches après un marathon…

Au lendemain de celui de Chicago marqué par le nouveau record du monde établi par la kenyane Ruth Chepngetich, athlète Nike, la marque américaine dévoile la vidéo « stairs » qui met en scène des coureurs amateurs le lendemain d’un marathon, habillés en tenue de ville, descendre des escaliers, les jambes perclus de courbatures.

Si la scène est cocasse, elle n’est pas très agréable à vivre. Rythmé par Love Hurts de Nazareth, Nike reprend son slogan du moment : « gagner n’est pas confortable ».

Ruth Chepngetich, you are the Women’s World Record Holder! pic.twitter.com/bkwlfamrvN

— Chicago Marathon (@ChiMarathon) October 13, 2024