Comment Nike et la FFF ont négocié un contrat à 100 millions d’euros ?

À partir de 2026, la marque au swoosh va verser 85 millions d’euros cash à la FFF en plus de 15 millions d’euros en matériel chaque année, en moyenne sur le nouveau contrat.

Après un appel d’offres et des rumeurs parlant d’adidas ou de Puma en début d’année, la FFF avait finalement prolongé son contrat avec lé géant américain Nike fin avril pour le cycle 2026-2034. Un renouvellement largement revu la hausse puisqu’il s’élève à 100 millions d’euros par an, comme le précise L’Équipe, contre 50,5 millions par an lors de la précédente période. Un record donc.

Dans ces 100 millions d’euros annuels, le quotidien sportif précise dans son édition du jour que 85 seront versés en cash à la fédération et 15 millions en dotation d’équipements pour les différentes équipes de France, le football amateur ainsi que les arbitres. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la FFF a même obtenu une avance de 30 millions d’euros avant le début du nouveau contrat en 2026. Une somme que Nike versera en plusieurs versements, toujours selon L’Équipe.

Un très joli contrat qui montre que l’équipe de France dispose toujours d’une force de frappe commerciale suffisamment importante pour que Nike verse au total 800 millions d’euros à la FFF sur 8 ans, et ce, malgré un désintérêt certain du public français.

Quoiqu’il en soit, cette prolongation figure comme un argument de taille quant à la possible réélection de Philippe Diallo à la présidence de la fédération le 14 décembre prochain. « J’ai mené la négociation pour le contrat d’équipementier avec un succès formidable. Grâce à ce contrat et d’autres, on a donné une visibilité économique à la Fédération pour les dix prochaines années » expliquait-il au journal il y a quelques jours.

S’il concédait que ce ne soit pas suffisamment pour rester à la tête de la FFF, Philippe Diallo assurait tout de même que grâce à ce nouveau contrat avec Nike, le football amateur ne subira pas de conséquences du couac Dazn sur les droits tv. « Nous pourrons au contraire accroître de manière très significative les versements dont il (le football amateur) bénéficie. Globalement, nous donnons aujourd’hui une centaine de millions. Nous pourrons bientôt offrir 150 millions d’euros annuels. »

