L’Arena Saint-Etienne Métropole inaugurée : « Aucun contrat de naming n’est, pour l’heure, envisagé »

Il y a quelques jours, la nouvelle Arena Saint-Etienne Métropole a été inaugurée en présence de Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne et président de Saint-Etienne Métropole.

D’une capacité de 4 200 places, l’Arena Saint-Étienne Métropole a été conçue par le cabinet d’architecture Chabanne. La salle propose également plusieurs salons VIP, un salon d’honneur avec accès à un rooftop de 350 m donnant sur le Pilat ainsi que des espaces de musculation, balnéothérapie et salles médias.

Une enceinte multifonctionnelle qui pourra accueillir de grands évènements sportifs à dimension internationale pour le handball, le volley, le tennis, la boxe ou encore le basket. A l’année, la nouvelle salle accueille le club de Saint-Chamond Basket Vallée du Gier qui évolue en Pro B.

« Aucun contrat de naming n’est, pour l’heure, envisagé pour la salle omnisports »

Concernant le coût global, le montant de 31,5 millions d’euros est avancé. « Saint-Etienne Métropole a bénéficié d’une subvention de la région AURA pour un montant de 5M€, d’une subvention du département de la Loire pour 8M€ et enfin d’une subvention de la ville de Saint-Chamond pour 3M€. Le reste est à la charge de Saint-Etienne Métropole » nous précise-t-on.

Est-ce que Saint-Etienne Métropole souhaite signer un contrat de Naming avec une société privée dans les années à venir ? « Non, aucun contrat de naming n’est, pour l’heure, envisagé pour la salle omnisports qui demeure l’Arena Saint-Etienne Métropole […] Saint-Etienne Métropole fait de l’accueil de grands événements sportifs, vecteurs de retombées économiques et d’attractivité, l’un des axes majeurs de son projet de territoire ». Le Naming actuel est donc un bon moyen de communication.

« Certifié NF-HQE niveau excellent (haute qualité environnementale), le projet de l’Arena s’inscrit dans une démarche globale en matière de développement durable avec la prise en compte de 14 critères tels que la gestion des déchets, la faible consommation énergétique, l’intégration du bâtiment dans l’environnement immédiat, le choix des produits et procédés de construction, la qualité sanitaire de l’air et de l’eau ou encore le confort acoustique et visuel. » ajoute la Métropole dans sa présentation.

Pour inaugurer la salle comme il se doit, l’agence Xtrem Agency avait déployé un dispositif spécifique.

Ajoutons que cette nouvelle Arena accueillera l’Equipe de France féminine de basket le 24 novembre prochain pour un match de qualification pour l’Euro 2023 contre la Finlande.