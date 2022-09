« Loto Foot » célèbre ses 25 ans avec de nombreuses activations et un super pactole à 2,5 millions d’euros

A partir de cette semaine, la Française des Jeux (FDJ) et sa marque ParionsSport point de vente fêtent les vingt-cinq ans de « Loto Foot ».

Célèbre jeu de paris sportifs mutuels lancé en 1997, « Loto Foot » va mettre en jeu plus de 6 millions d’euros dans le cadre de plusieurs grilles à venir, dont un super pactole anniversaire de 2,5 millions d’euros le dimanche 2 octobre.

Sur les réseaux sociaux, ParionsSport a déjà lancé les célébrations en proposant de nombreux contenus et autres jeux concours.

Le journaliste Smaïl Bouabdellah animera également un Live vendredi à 20h avec de nombreux cadeaux. En point de vente, des animations commerciales seront également déployées avec des dotations offertes, notamment des coupons de réduction de 2€ et 4€.

« Loto Foot est un succès depuis vingt-cinq ans. Jeu iconique, connu de tous, il est apprécié pour sa convivialité, sa simplicité et la diversité des rencontres proposées. Nous sommes heureux de réunir, chaque semaine, une large communauté de parieurs et de leur proposer des grilles attractives comprenant les rencontres de football les plus importantes. Nous allons continuer de présenter à nos parieurs les meilleures grilles possibles avec notamment, en cette fin d’année 2022, un calendrier football riche et la Coupe du monde de football. » explique Richard Courtois, Directeur de l’activité des paris sportifs du groupe FDJ, dans un communiqué.

Pour rappel, la marque « Loto Foot » a succédé en 1997 à « Loto Sportif », le premier jeu de paris sportifs lancé en 1985 par FDJ. Le « Loto Sportif » était à l’époque basé sur plusieurs disciplines sportives.

Depuis sa création, Loto Foot compte 61 millionnaires avec un record de gain de plus de 3 millions d’euros. Ce montant a été remporté à huit reprises.

La grille des 25 ans du Loto Foot (super pactole 2,5M€)

