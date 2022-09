Droits TV – Fedcom lance la plateforme OTT « Skweek », nouveau diffuseur de la Turkish Airlines EuroLeague

Ce matin, FEDCOM Group a officialisé l’acquisition des droits exclusifs de diffusion de la Turkish Airlines EuroLeague et de la 7DAYS EuroCup Game pour la France et Monaco.

Dans la cadre de contrat d’une durée minimum de quatre ans annoncé il y a quelques semaines par le journal L’Equipe, le groupe russe, bien connu du côté de Monaco pour son long contrat de sponsoring maillot avec l’équipe de football (dorénavant partenaire héritage), lance une nouvelle plateforme de streaming baptisée « SKWEEK ». Un nom « inspiré du son emblématique et universel des chaussures grinçant sur le parquet » dixit le communiqué.

Une « diversification » pour FEDCOM qui est connu pour être un groupe international spécialisé dans les céréales et les engrais. En 2021, Fedcom, dirigé notamment par Oleg Petrov, est devenu également l’actionnaire majoritaire de l’AS Monaco Basketball Club.

« Fedcom aime le sport, ça n’arrive pas de nul part »

« Fedcom est dans le sport depuis longtemps. Ils sont également partenaire de l’Euroleague, ils n’arrivent pas du jour au lendemain, Fedcom aime le sport, ça n’arrive pas de nul part » nous précise Cyril Méjane, Rédacteur en Chef de Skweek.

A partir du 6 octobre, ce nouvel acteur OTT diffusera plus de 450 matchs d’EuroLeague et d’EuroCup par saison, en direct et à la demande, tous commentés en français. Des émissions et autres contenus viendront enrichir l’offre de la plateforme qui sera en partie payante.

L’abonnement coûtera 7,99€ par mois (7 jours d’essai gratuit), ou 69,99€ pour un pass annuel (offre de lancement à 49,99€). « Par ailleurs, un match d’EuroLeague de Turkish Airlines et d’EuroCup 7DAYS, y compris certaines rencontres des équipes françaises engagées, sera diffusé chaque journée à tous les fans français et monégasques sur la base d’un accès gratuit » ajoute le communiqué. Les fans de LDC ASVEL, l’AS Monaco, Bourg-en-Bresse et Paris Basketball savent à quoi s’en tenir.

Reste à savoir si des accords seront trouvés avec d’autres acteurs pour une diffusion en clair « plus massive » en télévision. « C’est bien parti pour qu’il y ait un diffuseur TV en clair pour certains matchs. Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura des matchs en clair sur nos réseaux à nous » ajoute Cyril Méjane.

A la tête de la partie éditoriale, on retrouve donc Cyril Méjane qui s’est entouré d’une équipe de commentateurs, consultants et journalistes pour le moment constituée de David Cozette, Stephen Brun, Ali Traore, Laurent Legname, Julie Yalap, Charlotte Sauvaget, Maximilien Le Liard, Niels Onimus, Pape-Phillipe Amagou, Simon Darnauzan et Cédric Ferchaud.

« Nous sommes très contents de pouvoir officialiser le lancement de la plateforme ! Fedcom Media a récupéré les droits début juillet, j’ai eu un gros mois pour dénicher les talents, les journalistes et les consultants » ajoute Cyril Méjane. Est-ce que la durée du contrat (4 ans) donne de la confiance ? « On pourra travailler sereinement, c’était déjà le cas avec RMC Sport où j’étais rédacteur chef basket, on a eu les droits de l’Euroleague pendant 3 ans, ceux du championnat de France pendant 5 ans. Ce nouveau de contrat de 4 ans, ça permet de créer un lien avec les clubs, les dirigeants de l’Euroleague, ou plutôt une continuité car je les connaissais déjà. »

Est-ce que convaincre David Cozette a été difficile et long ? « Ca a duré une demi-seconde, on se connait bien, on travaillait ensemble à RMC Sport… Il avait envie de revenir, avec ce projet, ça n’a pas été compliqué de le convaincre ! » nous répond Cyril Méjane.

Pour accompagner le lancement de sa nouvelle plateforme, Skweek a dévoilé un teaser vidéo réalisé par l’agence Willie Beamen.

Comme aime le rappeler l’EuroLeague, « la France représente l’un des marchés stratégiques les plus importants avec une croissance de 43 % de la communauté fan entre 2018-2019 et 2021-22 ».

