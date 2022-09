L’opérateur téléphonique suisse Sunrise renomme son réseau « Thanks Roger »

Partenaire de Roger Federer depuis 2014, l’opérateur de télécommunications suisse Sunrise célèbre son ambassadeur à l’occasion de sa retraite.

La semaine dernière, Sunrise a invité les fans du tennisman à envoyer leur « souvenir Federer » via un message vocal, une photo et autre anecdote. Pour participer, les suisses étaient invités à envoyer un message au 076 FED ER ER, soit le 076 333 37 37.

En parallèle, l’opérateur Sunrise est allé un peu plus loin en renommant le nom de son réseau sur les smartphones de ses clients en « Thanks Roger ».

Sunrise qui renomme son réseau en « Thanks Roger » en hommage de fin de carrière de roger federer. pic.twitter.com/vJu6ecwcfI

Si votre opérateur est Sunrise et qu’aujourd’hui il s’appelle “Thanks Roger”, sachez qu’une bonne trentaine de mes contacts m’a déjà communiqué la nouvelle, vous pouvez arrêter…

Et sinon, je sais pas vous, mais mon téléphone portable est en mode "Thanks Roger" depuis ce matin. Et j'y suis pour rien. #RogerFederer pic.twitter.com/MMEBlF3VK2

— Christophe Schenk (@schenk_ch) September 25, 2022