Ousmane Dembélé a officiellement remporté le Ballon d’Or 2025, consacrant ainsi une saison de haute volée avec le Paris Saint-Germain. À 28 ans, il devient le sixième joueur français de l’histoire à recevoir le précieux sésame.

L’annonce de sa victoire a déclenché une vague de célébrations à l’échelle nationale, accompagnée d’un engouement sans précédent. Et pour cause, selon JD Sports les recherches Google pour ‘Maillot Dembélé’ ont bondi de 300 % pendant la cérémonie, preuve que les fans ont particulièrement été sensibles à cette consécration. Parallèlement, les recherches Google pour ‘maillot PSG’ ont augmenté de 67 % en France en 24 heures.

Une saison exceptionnelle

Comme l’illustre le site Transfermarkt, la saison dernière a été sensationnelle pour l’ancien Rennais. Des statistiques impressionnantes en termes de buts et de passes décisives, ainsi que quatre trophées remportés. Cette campagne incroyable lui a non seulement valu le Ballon d’Or, mais a également vu sa valeur marchande augmenter de 30 millions d’euros au cours de la saison dernière. Il est actuellement évalué à 90 millions d’euros.

Si l’on compare ses statistiques à celles des autres attaquants d’élite européens, en examinant les cinq meilleurs joueurs de championnat ayant cumulé le plus de buts (buts + passes décisives), toutes compétitions confondues, Dembélé se classe même quatrième.