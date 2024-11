Les primes et les sponsors du Vendée Globe 2024

C’est ce dimanche 10 novembre que le départ de la 10 édition du Vendée Globe sera donné. Les 40 skippers s’élanceront pour la course à 13h02.

Dans les semaines à venir, le Vendée Globe 2024 va alimenter les discussions et offrir à des centaines de marques une exposition média conséquente.

Car la voile à la particularité d’être fortement associée à des entreprises qui donnent leurs noms aux bateaux. Sur les chaînes d’informations, les sujets citeront sans sourciller des marques comme Charal, La Mie Caline, Bureau Vallée, Human Immobilier, Macif, Biotherm, Paprec Arkéa, Hublot, Apicil,…

Lors de la dernière édition 2020-2021, l’évènement du Vendée Globe dans son intégralité a revendiqué 373,2 millions de valorisation média ! Une visibilité qui profitera également aux nombreux partenaires du Vendée Globe 2024.

Les sponsors du Vendée Globe 2024

Au rang de partenaire-titre (Naming), on retrouve le département de la Vendée. Au rang en dessous, en tant que Partenaire Majeur, on retrouve Sodebo. Partenaire de la course depuis 2004, l’entreprise agroalimentaire vendéenne participera à sa 6e édition en tant que sponsor de la célèbre course à la voile.

Au rang de Partenaire Premium, on retrouve la Ville Les Sables d’Olonne.

Découvrez les partenaires officiels, fournisseurs officiels, Partenaires Onusiens, Partenaires Océan, Partenaires Médias et Fournisseurs Techniques ci-dessous.

Les primes du Vendée Globe 2024

Pour cette édition 2024-2025 du Vendée Globe, la dotation financière distribuée aux participants est de 800 000 euros, un montant équivalent à celui de l’édition précédente.

Dans le détail, le vainqueur du Vendée Globe empochera la somme de 200 000€.

1er : 200 000€ TTC

2e : 140 000€

3e : 100 000€

4e : 80 000€

5e : 50 000€

6e : 40 000€

7e : 30 000€

8e : 25 000€

9e : 20 000€

10e : 15 000€