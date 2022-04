Voile – Sodebo partenaire majeur du Vendée Globe 2024

Cette semaine, le Vendée Globe a officialisé le renouvellement de son partenariat avec Sodebo pour l’édition 2024.

Partenaire de la course depuis 2004, l’entreprise agroalimentaire vendéenne participera à sa 6e édition en tant que sponsor de la célèbre course à la voile.

« Au-delà de l’attachement territorial, on retrouve parmi les piliers qui animent cette entreprise énergique et entreprenante, dirigée aujourd’hui par les trois filles des fondateurs, les valeurs chères à la voile et aux marins : l’esprit d’entreprise, l’audace, la solidarité et la recherche d’innovations, sans oublier le plaisir de partager avec le grand public » précise un communiqué.

« C’est une grande satisfaction de voir Sodebo prolonger et renforcer son engagement auprès de la SAEM Vendée en tant que partenaire majeur du Vendée Globe, de la Vendée Arctique et de la New York Vendée. La fidélité sans faille de cette entreprise vendéenne depuis 2004 est un immense atout qui nous permet de nous projeter sereinement vers l’avenir et je tiens à remercier Patricia Brochard pour sa confiance. Il nous appartient désormais de faire vivre ensemble l’immense fête que le Vendée Globe et ses courses de qualification représentent et de la partager avec les skippers et le public » ajoute Alain Leboeuf, Président de la SAEM Vendée et Président du Département de la Vendée.