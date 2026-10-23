L’Espagne prolonge sa série historique après un retour renversant

L’Espagne a prolongé sa série d’invincibilité à 43 matchs officiels en battant la Croatie 2-1, le 6 octobre à Split. Menée dès la 17e minute après un but d’Ivan Perišić, la Roja a renversé la rencontre grâce à un doublé de Mikel Merino en seconde période. Le 9 octobre, la Fédération espagnole a confirmé un bilan de 36 victoires et sept nuls depuis juin 2023. La rencontre a également alimenté les contenus consacrés aux paris sportifs, entre analyses des cotes, pronostics, affiliation 1xpartners et commentaires d’après-match. Sur le terrain, l’ouverture du score croate a été suivie d’une réaction espagnole décisive : les deux buts de Merino ont offert la victoire à la Roja et porté sa série à 43 rencontres sans défaite.

Merino change le match après la pause

La Croatie a ouvert le score à la 17e minute par Ivan Perišić. Les locaux ont bousculé l’Espagne malgré la possession des visiteurs. Unai Simón est intervenu et la défense croate a fermé les espaces. Dans les paris en direct, ce premier but modifiait la lecture du marché du résultat final, sans supprimer la possibilité d’une remontée espagnole. À la pause, le champion du monde devait trouver une autre solution.

Entré à la reprise, Merino a égalisé à la 61e minute sur une passe de Dani Olmo. Le tournant suivant est arrivé à la 79e, lorsque Perišić a reçu un second avertissement. À onze contre dix, l’Espagne a continué de pousser. Merino a marqué une deuxième fois à la 88e minute, servi par Martín Zubimendi. La Roja a ainsi assuré sa qualification pour les quarts de finale.

Ce que recouvrent les 43 rencontres

Cette série concerne les matchs officiels, pas tous les amicaux disputés pendant la période. Elle remonte à la victoire contre l’Italie en demi-finale de la Ligue des nations, le 15 juin 2023. Depuis, l’Espagne a remporté la Ligue des nations 2023, l’Euro 2024 et la Coupe du monde 2026. Son parcours comprend également des qualifications et plusieurs rencontres à élimination directe contre des adversaires majeurs.

Indicateur Bilan communiqué par la Fédération Matchs officiels sans défaite 43 Victoires 36 Matchs nuls 7 Buts marqués 111 Buts encaissés 31

Une rencontre terminée à égalité avant les tirs au but reste comptabilisée comme un nul. La finale de Ligue des nations perdue aux tirs au but contre le Portugal en 2025 ne rompt donc pas la série retenue par la Fédération.

Une campagne relancée dès septembre

Depuis son titre mondial, l’Espagne a gagné ses quatre premières rencontres de Ligue des nations. Elle s’est imposée en Angleterre, puis a battu la Croatie à domicile, la Tchéquie à Oviedo et enfin la Croatie à Split. Elle totalise douze points et rejoint la phase à élimination directe.

Pour comprendre la solidité de cette séquence, trois éléments ressortent :

Une capacité à réagir après avoir concédé l’ouverture du score.

Des remplaçants décisifs, Merino ayant changé la rencontre à Split.

Des résultats obtenus contre des adversaires de premier plan, pas seulement dans des matchs déséquilibrés.

Le retour contre la Croatie rappelle également les limites d’une lecture fondée uniquement sur les cotes d’avant-match. En direct, les marchés du vainqueur et du prochain but répondent à des événements différents : l’expulsion de Perišić a modifié les conditions de jeu, mais elle ne garantissait pas le deuxième but espagnol.

Un record qui laisse encore des questions

En novembre, la Tchéquie et l’Angleterre offriront deux nouveaux tests exigeants à cette équipe déjà qualifiée. Le prochain défi reste sportif. L’Espagne devra préserver son efficacité face aux adversaires préparés à sa maîtrise du ballon. Le succès à Split apporte une réponse concrète : même lorsque son jeu est contrarié, elle sait trouver une solution sur le banc. Le record ne prédit pas le prochain résultat ; il raconte déjà une équipe capable de surmonter bien des obstacles.