Avec plus de 40 millions d’utilisateurs dans le monde, eToro fait partie des plateformes d’investissement les plus populaires auprès des particuliers. Le courtier multi-actifs permet d’investir sur plus de 10 000 actions via une interface pensée pour les investisseurs débutants comme expérimentés.

Découvrez eToro, la plateforme d’investissement social trading

eToro se distingue par son approche orientée “social trading”, permettant aux utilisateurs de suivre les stratégies d’autres investisseurs, d’échanger avec la communauté et d’identifier les tendances du marché en temps réel. La plateforme propose un accès à différents marchés financiers, avec une expérience utilisateur simplifiée et des outils accessibles depuis ordinateur ou mobile.

Le bonus de bienvenue (code promo) : 50 $ offerts

Pour les nouveaux utilisateurs, eToro propose actuellement une offre exclusive permettant de recevoir un actif gratuit d’une valeur de 50 $ après un dépôt de 200 $ sur la plateforme. Une offre de bienvenue destinée à faire découvrir les fonctionnalités du service et l’univers de l’investissement digital.

PROFITEZ DE 50 $ (BONUS DE BIENVENUE)

Comment recevoir le bonus à l’inscription ? Les étapes

Pour bénéficier du bonus de 50 $, les nouveaux utilisateurs doivent suivre plusieurs étapes :

Créer un compte sur eToro

Compléter les informations demandées lors de l’inscription

Vérifier son identité afin d’activer le compte

Effectuer un premier dépôt minimum de 200 $

Recevoir automatiquement l’actif gratuit d’une valeur de 50 $ dans son portefeuille

Une plateforme centrée sur l’investissement collaboratif

Au-delà de cette offre promotionnelle, eToro mise sur une approche communautaire de l’investissement, avec des fonctionnalités permettant d’échanger des analyses, de suivre les investisseurs les plus performants et de partager des stratégies autour de différents actifs.

Comme toute plateforme d’investissement, eToro rappelle que la valeur des actifs peut évoluer à la hausse comme à la baisse et qu’il existe un risque de perte partielle ou totale du capital investi.

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