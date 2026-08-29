VOIR OL-LE HAVRE EN DIRECT

L’Olympique Lyonnais reçoit Le Havre ce samedi 29 août 2026 à l’occasion d’une rencontre de Ligue 1. Horaire, diffusion TV et streaming : voici comment suivre Lyon – Le Havre en direct.

Le championnat de France se poursuit ce samedi soir avec l’affiche Lyon – Le Havre. Les deux équipes ont rendez-vous au Groupama Stadium pour cette rencontre de Ligue 1.

À quelle heure regarder Lyon – Le Havre ?

Le match entre l’Olympique Lyonnais et Le Havre est programmé ce samedi 29 août 2026 à 20h45.

Le coup d’envoi sera donc donné en prime time, avec une rencontre accessible à la télévision et en streaming.

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Sur quelle chaîne regarder Lyon – Le Havre ?

Pour regarder Lyon – Le Havre en direct, deux solutions sont annoncées : Ligue 1+ et DAZN.

La rencontre sera ainsi accessible en streaming aux abonnés des offres concernées. Il est recommandé de se connecter quelques minutes avant le coup d’envoi afin de profiter de l’avant-match et d’être prêt pour le début de la rencontre.

Lyon – Le Havre : les informations à retenir

Match : Olympique Lyonnais – Le Havre

Olympique Lyonnais – Le Havre Compétition : Ligue 1

Ligue 1 Date : samedi 29 août 2026

samedi 29 août 2026 Heure : 20h45

20h45 Diffusion : Ligue 1+ et DAZN

Ligue 1+ et DAZN Accès : TV et streaming selon les offres disponibles

Comment regarder Lyon – Le Havre en streaming ?

Les abonnés peuvent suivre OL – Le Havre en streaming depuis les plateformes compatibles de Ligue 1+ et DAZN.

L’accès peut notamment se faire depuis un ordinateur, un smartphone, une tablette ou une télévision connectée, sous réserve de disposer de l’abonnement permettant de regarder la rencontre.

Rendez-vous donc ce samedi 29 août à 20h45 pour suivre Lyon – Le Havre en direct en Ligue 1.