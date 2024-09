Offre de Stage : Assistant gestion de projet Jumping International de Bordeaux – BEAM

Qui sommes-nous ?

Opérateur incontournable du tourisme d’affaires et de l’événementiel en Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Events And More participe activement à l’attractivité du territoire et au rayonnement de la marque « Bordeaux », en étant créateur de rencontres de valeur, innovantes et humaines, au service de l’émotion et du business.

Notre ambition ? #BestPlaceToMeet

Certifié ISO 20121, BEAM s’engage dans ses choix sociaux et environnementaux, afin de garantir un événement toujours plus responsable.

Notre Team réunit une centaine de collaborateurs, des hommes et des femmes de tout horizon, animés par une même passion : l’événementiel !

C’est toute la force de ce « MORE » qui nous incarne et qui nous pousse à être plus humain, plus responsable, plus innovant, plus proche, plus rayonnant… Plus BEAM !

Descriptif du stage :

Nous recherchons pour notre évènement « Jumping International de Bordeaux », un(e) stagiaire passionné(e) et déterminé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique et professionnelle, en charge du pilotage et de la gestion de projet.

Si vous êtes un étudiant enthousiaste, désireux d’acquérir une expérience précieuse dans le monde passionnant de l’événementiel et des sports équestres, cette opportunité est faite pour vous.

Dans le cadre du prochain Jumping International de Bordeaux, qui se tiendra du

6 au 9 février 2025, vous aurez l’opportunité de participer à divers aspects de la préparation et de la gestion de notre événement prestigieux.

Vos principales missions seront les suivantes :

Participer à la rédaction des propositions de sponsoring,

Participer à la rédaction de documents de travail internes et guides prestataires / clients,

Contribuer à la réflexion et développement de nouveaux projet,

Apporter son aide sur différents projets de coordination sportive.

Conformément à notre politique RSE, BEAM s’engage dans une politique en faveur de la diversité, de l’égalité professionnelle Femme-Homme et de l’emploi des personnes en situation de handicap.

Et si c'était vous ?

Vous préparez à minima un Bac + 3,

Vous maîtrisez la suite Office (Word, Excel, Outlook, …),

Vos qualités rédactionnelles sont avérées,

Vous êtes disponible de septembre 2024 à février 2025 (au minimum jusqu’au 14 février) en temps plein ou rythme alterné. Votre présence est indispensable la semaine de l’événement : du 3 au 9 février 2025,

Vous êtes intéressé(e) par un stage (pas de contrat de professionnalisation ni de contrat d’apprentissage)

Rejoignez-nous en adressant votre candidature à : Julie CHALOT – Chargée de mission Coordination Sport j.chalot@beam.fr