Offre de Stage : Assistant(e) chef de projet événementiel et marketing sportif – TV Sport Events

TV Sport Events – Stage de 6 mois – Juillet 2020 – Paris

La société TV SPORT EVENTS recherche actuellement un assistant chef de projet en événementiel et marketing sportif pour une mission de 6 mois.

Description de la société :

TV Sport Events, anciennement CANAL+ EVENTS, s’impose comme l’un des leaders sur le marché français de l’événementiel et du sport business. Son objectif est d’apporter à l’organisation d’événements ou leur exploitation, l’expertise de tous les métiers concernés avec l’approche dynamique et novatrice que la société a su développer dans l’univers du sport. Les activités de TV Sport Events couvrent la totalité du spectre de l’organisation d’événements et la société est présente de l’origine à la fin des opérations.

Nos événements :

Open Sud de France de Tennis (ATP250), Open 6ème Sens – Métropole de Lyon (WTA International), Open BLS de Limoges (WTA 125K Series), Raid des Alizés – Martinique, All Star Game LNB, Open de Saint-François – Région Guadeloupe (Alps Tour), Marathon Metz Mirabelle, Forum Sportcoll et différentes missions pour des ligues et fédérations sportives.

Descriptif du poste :

Au sein de l’équipe Marketing et Développement, vous avez pour mission d’accompagner le Directeur Marketing et Développement et l’ensemble des chefs de projet dans leurs différentes missions:

– Suivi de l’organisation opérationnelle de tous les événements de la société.

– Mise en place et suivi des plans média sur chaque événement

– Aide à la prospection commerciale de partenaires

– Servicing Partenaires

– Gestion des agences prestataires

– Relations avec les medias, les institutions sportives et les partenaires publics et privés

– Réflexion au développement de l’activité sur de nouveaux événements

Votre profil

– Etudiant en grande école de commerce (BAC +5) et passionné(e) de sport, vous recherchez une expérience qui vous permettra d’être en contact avec tous les types d’acteurs de l’univers du sport.

– Vous êtes rigoureux et organisé. Vous avez l’esprit structuré et maîtrisez parfaitement les différents outils du pack Microsoft Office (notamment Powerpoint et Excel).

– Vous possédez une aisance rédactionnelle.

– Anglais courant impératif.

Durée de stage : 6 mois à partir de juillet 2020

Rémunération : 591,51 € net / mois + 50% du pass Navigo

Lieu du stage : 64, rue Tiquetonne, 75002 Paris + déplacement sur les événements à prévoir (toutes charges au frais de l’entreprise)

Pour postuler : Envoyez votre CV et une lettre de motivation à antoine.ludger@tvsportevents.com