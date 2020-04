Offre Alternance : Coordinateur de Prestation – GOPARK

LA SOCIETE :

Envie d’intégrer une structure dynamique dans le domaine du sport et du loisir, et faire partie d’une équipe jeune et talentueuse ?

Rejoignez GOPARK, plus grand complexe de paintball de France !

GOPARK propose également du foot en salle, du lancer de haches, des prestations sur des structures gonflables (babyfoot humain, rodéo mécanique, course à l’escalade, combat de sumos…), du team building, du footbulle et prochainement bien plus encore (Trampoline Park, Escalade ludique, Laser game…)…

MISSIONS :

Rattaché au Responsable d’Exploitation, vous aurez pour missions principales d’assurer la promotion ainsi que la vente des prestations et événements proposés par la société, d’assurer la gestion des plannings d’activités des clients ainsi que l’accueil du public aussi bien physique que téléphonique. Votre objectif est la recherche permanente de satisfaction clientèle tout en développant le CA de l’entreprise. Vous allez assister les responsables à travers différentes missions qui vous seront confiées, tel que gérer les team building, la gestion des stocks, la recherche d’entreprises, de services jeunesses…

PROFIL :

– Formation en cours Master Ecole de Commerce / Management du Sport ;

– Une spécialisation et/ou une première expérience dans le domaine du Sport et des Loisirs serait un plus ;

– Vous avez une première expérience significative dans la relation client.

– Permis B et véhicule à disposition

– Rigoureux, organisé, motivé et dynamique, vous êtes consciencieux et aimer le contact client

INFOS :

Contrat : Apprentissage Durée : 12 ou 24 mois

Début du contrat : 03 août

Travail le soir et week-end

Envoyez vos candidatures (CV et rythme d’alternance) à : mathieu@gopark.fr