Offre de Stage : Event Manager Assistant – Infront

Infront, société du Wanda Sports Group, est leader mondial sur la scène du marketing sportif. Connue pour son positionnement haut de gamme, Infront France est une agence de marketing sportif à la compétence globale, offrant une palette complète de services spécialisés dédiés au marché du sport : distribution de droits média, sponsoring, production TV, conseil, hospitalités et organisation d’événements.

Afin de renforcer le pôle Hospitality, Travel & Seminars, Infront France recherche un(e) Event Manager Assistant.

Vos missions seront les suivantes :

– Support de l’administration des ventes du pôle Hospitality, Travel & Seminars ;

– Assurer la distribution des titres d’accès hospitalités et autres kits de communication des événements ;

– Accompagner l’équipe dans la coordination opérationnelle des évènements (hospitalités, séminaires, conventions, soirées de gala, voyages…) ;

– Gestion des fournisseurs, retro planning, reporting, rédaction du dossier technique et du roadbook lors des événements, des voyages & des séminaires ;

– Support à la conceptualisation des évènements ;

– Coordination sur site lors des événements.

Profil Recherché :

– Rigoureux(se) et organisé(e), vous savez gérer les priorités et travailler sur plusieurs projets simultanément ;

– Excellent relationnel, autonomie et sens de l’organisation ;

– Expérience dans la relation avec des clients/partenaires ;

– Expérience de travail au rythme rapide et grande réactivité ;

– Appétence pour le sport et le travail en équipe ;

– Compétences informatiques et MS Office (PowerPoint / Excel) requises ;

– Formation évènementielle et/ou communication ;

– Stage destiné aux étudiant(e)s de niveau bac +3 /+4 ;

– Maitrise de l’anglais.

Disponibilité : Septembre 2024

Type : stage – minimum 6 mois

Lieu de travail : Boulogne-Billancourt (92)

Rémunération : Dispositions réglementaires. Prise en charge à 50% du titre transport + titres restaurant

Pour candidater : CV + Lettre de Motivation à hospitality.france@infrontsports.com