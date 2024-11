Offre Emploi : Chef de projet Influence – Light Lemon

Fiche de poste : Chef de projet Influence

Agence Light Lemon

Durée : CDI

Début : Dès que possible

Expérience : ⅔ ans

À propos de l’agence :

Light Lemon est une agence de communication, marketing et influence spécialisée dans l’industrie du sport et de l’entertainment.

Créée par les fondateurs et responsables du Team Orange Running – Marathon Pour Tous, Light Lemon accompagne les marques, les créateurs de contenu et les événements majeurs du secteur sportif afin de repenser leur stratégie pour atteindre leurs objectifs.

Vos missions :

Sous la responsabilité de l’équipe projet, tu seras en charge de soutenir la coordination des partenariats influence pour Light Lemon, notamment au travers de notre collaboration avec un équipementier et notre mobilisation pour les 10km de l’UNICEF :

● Gestion des Partenariats Influence avec un équipementier :

○ Suivi et gestion des retours des influenceurs sur leur participation aux événements.

○ Collecte des coordonnées et informations nécessaires des influenceurs participants.

○ Coordination des événements et activations en partenariat avec ASICS.

○ Suivi de l’engagement des influenceurs sur les événements et gestion des retours post-activation.

○ Gestion d’un stagiaire

● Gestion des Partenariats Influence pour les 10km de l’UNICEF :

○ Collecte et suivi des informations de contact des influenceurs mobilisés pour la course.

○ Envoi des dossards pour les inscriptions des influenceurs participants.

○ Gestion de l’envoi des maillots et du matériel promotionnel.

○ Coordination logistique et relationnelle avec les influenceurs jusqu’au jour de l’événement.

Profil recherché :

Pré-requis :

● Master en communication, marketing, ou autre formation en lien avec la gestion de projet et l’influence.

● Excellent relationnel, rigueur et sens de l’organisation.

● Intérêt pour le monde de l’influence et des événements sportifs.

● Capacité à gérer plusieurs tâches et priorités de manière autonome.

● Connaissance des outils de communication digitale et des réseaux sociaux.

Candidature :

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste et souhaitez rejoindre une équipe dynamique au cœur du sport et de l’entertainment, merci d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante : flora@lightlemonagency.com