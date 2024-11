Offre Emploi : Secrétaire Général(e) – Servette Football Club Chênois féminin SFCCF

Poste à pourvoir

Servette Football Club Chênois féminin SFCCF est une association ayant pour but d’encourager et développer la pratique du football féminin dans l’ensemble du canton de Genève. Dans le cadre de sa mission, l’association enseigne au travers de ses équipes et de ses éducateurs les valeurs de respect, de fair-play, de rigueur et d’honnêteté ainsi que le goût de l’effort et le don de soi. L’association œuvre avec les instances du football cantonal et national afin de permettre aux meilleures joueuses du canton de participer à différents championnats.

Afin de soutenir nos équipes en place, nous recherchons un(e) :

Secrétaire Général (e)

Missions

Vous êtes rattaché(e) au comité et en étroite collaboration avec la Direction Sportive et le staff technique.

Votre mission principale consiste à assurer la responsabilité de la direction administrative du club et soutenir la stratégie définie par le Comité. Vous veillez à la bonne gestion opérationnelle, à la communication avec les différentes parties prenantes internes et externes, ainsi qu’à la conformité aux exigences réglementaires et administratives.

Vous portez les valeurs du club et assurez une coordination fluide entre le Comité et les équipes du club.

Contrat

Type de contrat Contrat à durée indéterminée, Allocation de Retour en Emploi (ARE), AIT

Durée Indéterminée, 3 mois d’essai

Taux d’activité 100%

Délai d’inscription 15.11.2024

Entrée en fonction Dès que possible

Description du poste

 Direction administrative et soutien au Comité :

o Préparation des réunions du Comité

o Suivi des décisions stratégiques

o Archivage et gestion documentaire

o Représentation institutionnelle

 Coordination interne et inter-organisationnelle :

o Collaboration avec les autres entités du Groupe Grenat

o Coordination avec la direction sportive

o Gestion des relations intragroupes

 Gestion administrative générale :

o Gestion des correspondances officielles

o Suivi des obligations légales et réglementaires

o Soutien budgétaire et administratif

 Gestion des ressources humaines, financière et budgétaire :

o Collaboration avec le service des Ressources Humaines

o Suivi des nouveaux collaborateurs et staff technique

o Suivi du budget administratif

o Gestion des cotisations et facturation

o Validation des factures

 Relations externes et représentation du club :

o Représentation auprès des instances sportives

o Coordination avec les partenaires externes

 Organisation d’évènements et logistique :

o Planification des évènements du club

o Logistique des déplacements et des compétitions

 Suivi des infrastructures et entretien :

o Gestion des infrastructures

o Coordination des travaux

 Relation avec les parents et les institutions :

o Contact avec les parents

o Suivi scolaire et éducatif

Profil

– Vous avez une formation supérieure en administration, gestion des organisations sportives ou expérience équivalente

– Vous avez une expérience dans une fonction similaire, idéalement dans le domaine du sport ou d’une association à but non lucratif

– Vous avez d’excellentes compétences organisationnelles et administratives

– Vous maîtrisez les outils informatiques (logiciels bureautiques et gestion administrative)

– Vous avez les compétences en gestion budgétaire et financière

– Vous maîtrisez parfaitement la communication écrite et orale, avec une capacité à gérer les relations institutionnelles et publiques

– Vous avez de bonnes connaissances des règlements sportifs et des processus liés au football féminin et/ou semi-professionnel

– Vous avez la capacité à gérer les priorités multiples, à travailler sous pression et à respecter les délais

– Vous avez le sens de l’initiative et la capacité à résoudre les problèmes de manière proactive

– Vous avez la capacité à travailler en équipe et à gérer les relations interpersonnelles

– Vous faites preuve d’exemplarité et respectez les valeurs du club

Nous vous offrons un poste stimulant et la possibilité de contribuer activement au succès du Groupe Grenat. Un groupe sportif innovant et reconnu pour son savoir-faire, une équipe de professionnels dynamiques est prête à vous accueillir avec enthousiasme.

Si le monde du sport vous motive, que vous avez envie de confronter vos apprentissages théoriques à une pratique de terrain, et que vous pensez remplir les conditions ci-dessus, alors n’hésitez pas à nous transmettre votre candidature, par e-mail uniquement : ressourceshumaines@geneve-sports.ch