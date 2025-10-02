Offre Emploi : Responsable activités économiques (H/F) – Fédération Française de Rugby

Missions

Rattaché(e) au directeur juridique, vous veillez au contrôle permanent de la conformité des actes et engagements de la FFR et aux obligations juridiques dans les domaines suivants : droit des contrats (en lien avec les activités économiques de la FFR), droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle et droit de la concurrence.

Dans cette perspective, vos principales missions seront les suivantes :

Rédiger et suivre des contrats :

Contrats de partenariats de la FFR ;

Contrats de licence de la FFR ;

Contrats en lien avec l’exploitation des Centres Nationaux de Rugby (sites de Marcoussis et de Pantin) ;

Contrats en lien avec l’organisation des évènements de la FFR, principalement les matchs internationaux des équipes de France (ex. : rédaction des contrats de mise à disposition de stade).

Mais aussi :