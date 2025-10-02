Offre Emploi : Responsable activités économiques (H/F) – Fédération Française de Rugby

La Fédération Française de Rugby (FFR) recherche un responsable du département « activités économiques » (H/F) au sein de sa direction juridique, en contrat à durée indéterminée. Le poste, basé au siège de la Fédération à Marcoussis (91), est à pourvoir dès que possible.
Avantages
- Tickets restaurants
- Mutuelle
- 50% Transports
Missions
Rattaché(e) au directeur juridique, vous veillez au contrôle permanent de la conformité des actes et engagements de la FFR et aux obligations juridiques dans les domaines suivants : droit des contrats (en lien avec les activités économiques de la FFR), droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle et droit de la concurrence.
Dans cette perspective, vos principales missions seront les suivantes :
Rédiger et suivre des contrats :
- Contrats de partenariats de la FFR ;
- Contrats de licence de la FFR ;
- Contrats en lien avec l’exploitation des Centres Nationaux de Rugby (sites de Marcoussis et de Pantin) ;
- Contrats en lien avec l’organisation des évènements de la FFR, principalement les matchs internationaux des équipes de France (ex. : rédaction des contrats de mise à disposition de stade).
Mais aussi :
- Sécuriser juridiquement les opérations d’achat (fourniture de biens et de services, travaux) et de vente de la FFR (ex. : concession de droits, billetterie), et rédiger et suivre les contrats correspondants ;
- Assurer la protection des signes distinctifs de la FFR ;
- Suivre les actions précontentieuses et contentieuses en lien avec l’activité de ce département ;
- Suivre tout sujet juridique, prioritairement en lien avec l’activité de ce département.
Profil
- De formation BAC+5 en droit privé, vous bénéficiez d’une expérience significative de 5 ans minimum sur un poste en lien avec tout ou partie des missions susvisées.
- Vous disposez d’excellentes connaissances en matière de droit privé pluridisciplinaire.
- Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles, vos capacités d’analyse et de synthèse et pour votre sérieux dans le traitement de vos dossiers. Vous faites preuve de discrétion et savez respecter une stricte confidentialité dans le cadre de vos missions.
- Vous vous reconnaissez dans la description suivante : rigoureux(-se), réactif(-ve), organisé(e), respectueux(-se) des délais, appréciant le travail en équipe et ayant le sens du relationnel permettant d’adapter votre attitude et votre discours à des interlocuteurs variés en toutes circonstances.
- Enfin, vous avez des aptitudes pour le management d’équipe et vous maitrisez nécessairement les outils de bureautique.
Outre les connaissances et l’expérience techniques, la conscience professionnelle et la capacité à se fondre dans un collectif préexistant sont des compétences fondamentales pour le poste.
