Offre Emploi : Chargé(e) Expérience Client – Hardloop

Hardloop est une plateforme e-commerce en pleine croissance, fondée en 2015, avec l’ambition de devenir le site de référence pour tous les passionnés de sport outdoor en Europe. Randonnée, trekking, escalade, alpinisme, trail-running, VTT, bivouac, ski… nous équipons toutes les aventures

Notre mission : permettre à chacun de trouver le meilleur matériel pour partir dehors en toute confiance, grâce à une sélection rigoureuse de produits techniques et aux conseils personnalisés de nos HardGuides (experts produits).

Chez Hardloop, l’expérience client est au cœur de notre stratégie. Notre terrain de jeu : la nature. Notre conviction : une consommation raisonnée et responsable.

Votre mission

Dans le cadre d’un renfort temporaire lié à notre forte activité saisonnière, nous recherchons un(e) Chargé(e) Expérience Client pour rejoindre notre équipe d’octobre 2025 à février 2026 inclus.

Vos missions principales :

Garantir une expérience client exceptionnelle avant, pendant et après achat (NPS élevé).

Répondre aux demandes clients par chat, téléphone et email avec réactivité et bienveillance.

Administrer les commandes et assurer leur bon suivi.

Participer à la gestion de nos marketplaces.

Conseiller nos clients dans le choix de leur matériel outdoor.

Contribuer à identifier les points de friction et à améliorer le parcours client.

Profil recherché

Vous aimez le bon matériel ? Vous êtes rigoureux(se), impliqué(e) et toujours orienté(e) solution ? Alors rejoignez-nous

Bac +3 à Bac +5 en École de Commerce, Expérience Client, E-commerce ou Marketing (ou équivalent).

Une première expérience réussie en relation client, idéalement dans l’e-commerce.

Maîtrise de l’anglais écrit et oral (chaque autre langue est un plus).

À l’aise dans un environnement digital et en constante évolution.

Sens du service, attention au détail et goût pour l’amélioration continue.

Enthousiaste, optimiste, sympathique et énergique.

Un vif intérêt pour le milieu outdoor (marques, produits, sports…) et une pratique régulière seront de vrais atouts. Chez Hardloop, on fait toujours mieux ce qu’on fait avec passion

Informations pratiques

Contrat : CDD d’octobre 2025 à février 2026 inclus (39h)

Lieu : Annecy

Durée du contrat : 5 mois

Rémunération : 26 000,00€ à 29 000,00€ par an

Avantages

Réductions tarifaires

Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : Télétravail hybride (Annecy-le-Vieux)

Pour postuler, c’est ici.