Offre de Stage : Assistant(e) Responsable de Clientèle Sport – FUSE

FUSE est l’agence de partnerships media, de sport marketing, de brand content et d’influence marketing d’Omnicom Media Group. Nous sommes présents dans 17 pays dans le monde et avons développé une forte expertise dans l’univers du sport marketing depuis plus de 15 ans notamment au Royaume Uni.

Depuis 5 ans, l’agence FUSE France s’est dotée d’une cellule experte dédiée aux stratégies de marques dans le sport et l’esport. Nous conseillons nos clients dans des stratégies de sponsoring pan-européennes.

En France, nous accompagnons par exemple la marque Uber Eats dans sa stratégie globale autour du football (FFF) ou bien encore les marques du groupe Renault dans ses partenariats (Roland-Garros, Greenweez Paris Major, Lignée Renault, GM5, FFR, UTMB, Dakar).

Cet accompagnement s’effectue à 4 niveaux :

1. Conseil stratégique pour identifier/rechercher des territoires sportifs ;

2. Négociation et contractualisation des droits ;

3. Implémentation des droits et servicing ;

4. Amplification média et hors média des droits négociés

Missions :

Vous intégrez notre pôle Partenariats sportifs en tant que chef de projet sport. Vous travaillerez étroitement avec le Directeur des Partenariats Sportifs. Vous serez plus particulièrement en charge de :

• Imaginer et déployer des activations média / hors média en utilisant les droits marketing de nos clients :

o Idéation, gestion et construction des OPS des clients de l’agence

o Relation avec les régies, formalisation des briefs médias, sélection des supports, analyse des performances médias, négociation des dispositifs

o Recommandation, présentation client et suivi commercial

o Suivi et mise en oeuvre des opérations en lien avec le département production ; animation des réunions clients et prestataires/supports ; reporting

• Participer à des réflexions stratégiques globales sur le sport afin :

o D’établir des recommandations à la suite de briefs clients (prise de brief, analyse de marché, veille concurrentielle, benchmark, adéquation avec les enjeux commerciaux et marketing, évaluation média)

o D’identifier des opportunités (relation avec les ayants droits, connaissance approfondie du secteur et des actualités, veille sur les tendances du secteur)

o De mettre en place des partenariats dont nous avons la gestion

Profil recherché :

• Vous maîtrisez le pack-office parfaitement. Des outils créatifs (Photoshop, InDesign) ou d’analyse média (TGI, Kantar, Nielsen) sont un vrai plus.

• Vous poursuivez une formation de type Bac +4/5 dans le domaine de la Communication/Marketing en Université ou Ecole de commerce.

• Nous recherchons une personne motivée et intéressée par l’univers des médias et du digital. Vous avez une connaissance approfondie du monde du sport qui est non négligeable. Vos qualités d’organisation, de rigueur, de réactivité vous permettent d’être opérationnel(le) rapidement.

• Vos qualités d’analyse, de compréhension des enjeux, d’organisation, de rigueur, de réactivité vous permettent d’être opérationnel(le) rapidement.

• Vous avez un anglais professionnel courant tant à l’oral qu’à l’écrit.

Stage de 6 mois à pourvoir dès Janvier 2025.

Localisation : Boulogne-Billancourt (Métro 9 : Marcel Sembat).

Candidature par mail à l’adresse suivante : jules.feuillat@fuseint.com