Offre Stage : Equipe Social Media / Contenus (H/F) – TFC

ParRessources Humaines
19 septembre 2025

Le Toulouse Football Club recherche le/la stagiaire de son Equipe Social Media afin de participer à l’animation de son site officiel et de ses différents réseaux sociaux.

Ce stage vous permettra de vivre une expérience immersive au sein d’un club professionnel de football, en développant une véritable polyvalence éditoriale ✍️ tout en collaborant avec des équipes passionnées. Une opportunité idéale pour affirmer votre profil, tout en contribuant au rayonnement digital du club !

