L’incroyable maillot anniversaire de l’AC Milan conçu par Puma et les supporters

Pour les 125 ans du club rossoneri, Puma a travaillé plus d’un an avec les tifosi milanais pour dévoiler un maillot anniversaire magnifique.

Puma avait annoncé sa sortie, il y a un peu plus d’un an, le temps pour les fans du club de choisir certains éléments du maillot. Le col, l’écusson ou encore la taille des rayures ont donc été sélectionnés par les supporters et le résultat est sublime. Puma reprend par exemple le tout premier logo de Milan datant 1889, lorsque le club s’appelait encore « Milan Football & Cricket Club », ou utilise un tissu jacquard.

Aucun sponsor n’est présent sur la tunique et le logo Puma est à peine visible sur les manches. Lorsque les joueurs porteront ce maillot anniversaire contre le Genoa le 15 décembre prochain à San Siro, seul leurs numéros seront floqués et non leurs noms. Une manière de rendre hommage, encore un peu plus, aux premières années du club.

À l’intérieur du maillot se trouve l’inscription « AC Milan 125 » ainsi qu’un diavoletto, un petit diable, symbole du club depuis les années 1980. Cette tunique était vendue en édition limitée à 200 €, mais s’est rapidement retrouvée en rupture de stock.

Mais Puma commercialise aussi ce maillot en version authentique au prix de 110€, ainsi qu’un maillot de gardien entièrement noir. Un ballon vintage est également en vente au prix de 60€.

