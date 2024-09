Puma dévoile un nouveau maillot blanc pour les 125 ans de l’Olympique de Marseille

Pour célébrer les 125 ans de l’Olympique de Marseille fondé le 31 août 1899, Puma dévoile un maillot spécifique totalement blanc.

S’inspirant des tenues portées au début du club omnisports de l’Olympique de Marseille, l’équipementier allemand livre un maillot anniversaire « élégant » et « raffiné » selon les intéressés.

« Ce col type polo a été choisi pour représenter la prestance de l’époque sur les terrains et faire un rappel aux chemises de sport des années 1899. Ce maillot est incontestablement une ode au club phocéen. Son esthétisme et sa qualité lui confère un statut de pièce historique, le rendant indémodable et intemporel, se montrant comme l’accomplissement du devoir de transmission »

Logiquement, les logos de PUMA et du sponsor maillot principal CMA CGM sont intégrés de manière minimaliste en blanc « afin de laisser place au design inédit et puissant du maillot ». Pas de visibilité non plus pour Boulanger, D’Or et de Platine, Parions Sport, Randstad et Sublime Côte d’Ivoire sur le maillot qui sera vendu au prix de 100€ en quantité limitée.

Un maillot porté contre Nice ce samedi en Ligue 1

Comme nous le confirme le club, ce maillot anniversaire des 125 ans sera porté samedi 14 septembre à l’occasion du match de Ligue 1 McDonald’s contre l’OGC Nice à l’Orange Vélodrome. Un match dont le coup d’envoi est programmé à 17h et diffusé sur beIN SPORTS 1. Les sponsors autres que CMA CGM seront également en blanc pour laisser la lumière sur le logo de l’OM, « le premier logo, celui de 1899 et 1935, celui qui se veut synonyme d’une naissance, de René Dufaure de Montmirail, du « Droit au But » »