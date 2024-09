Rugby – Chronopost nouveau sponsor du Stade Français Paris

Pour cette nouvelle saison 2024-2025, le Stade Français Paris accueille Chronopost comme nouveau sponsor.

Dans le détail, le service de livraison de colis du groupe Geopost, filiale de La Poste, devient « Supporter Officiel » du club évoluant en TOP 14 pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en 2026. Un rapprochement initié par l’agence de marketing sportif Sportfive.

Chronopost bénéficiera notamment d’une visibilité au Stade Jean Bouin sur la panneautique ou encore dans les espaces d’hospitalités avec des spots vidéos. « Une activation Money Cant buy est également prévue afin de vivre une expérience exclusive au plus près des joueurs » ajoute le Stade Français Paris dans un communiqué.

« C’est avec fierté que Chronopost s’associe au Stade Français Paris. Ce partenariat est une première dont nous nous réjouissons. Nous sommes heureux de faire partager pendant les deux prochaines années, les valeurs du sport et plus particulièrement du rugby à nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires » ajoute Franck Philippe, Directeur Général de Chronopost.

Par le passé, Chronopost a été sponsor du club voisin, le Paris Saint-Germain, de 2016 à 2019.

Cette saison, le Stade Français accueille également AEG, fabricant d’outillage, au rang de Supporter Officiel.

