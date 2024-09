Havas Play signe la campagne du maillot connecté du Paris FC aux couleurs de la Renault 5 E-Tech 100% électrique

Partenaire du Paris FC depuis la fin de saison dernière, Renault célèbre la saison 2024-2025 avec un maillot de l’équipe aux couleurs de son modèle Renault 5 E-Tech 100% électrique.

Dans le détail, 555 exemplaires du maillot conçu par l’équipementier adidas seront mis en vente à partir du vendredi 13 septembre au prix de 85 euros.

Un maillot qui sera porté pour quelques matchs cette saison

Pour enrichir l’expérience des supporters du Paris FC et activer son partenariat de manière intense, Renault propose un maillot « connecté » aux 55 premiers acheteurs. « Un maillot expérientiel » sur lequel on retrouve un QR-code dans le col.

« Les 55 maillots seront les 55 premiers vendus à Maison 5 ce vendredi dès 11h » nous précise le club évoluant en Ligue 2 BKT. Une campagne réalisée par l’agence Havas Play.

https://www.youtube.com/watch?v=lHe4b1a0B2c

Avec ce maillot connecté disponible à 55 exemplaires, les heureux détenteurs pourront tenter de remporter de nombreuses dotations « money can’t buy » comme des déplacements avec l’équipe, des repas avec les joueurs, des visites exclusives…

Actionnaire du Paris FC, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain Rai, devrait mouiller le maillot dans le cadre de cette activation en participant à un dîner avec certains détenteurs du maillot connecté.

« Concernant les lots, ce seront des tirages au sort, il y aura aussi des produits à gagner. Il suffira de scanner son QR code à chacun des matchs où notre équipe première masculine et féminine joueront avec ce maillot : soit environ 10 matchs sur toute la saison » nous détaille le Paris FC. Premier test de ce dispositif samedi 14 septembre lors du match entre le Paris FC et le FC Metz.

Un maillot coloré qui a été conçu par Miasin, « expert en design de maillots de football » et adidas. Sur la face avant, on peut deviner le numéro 5 intégré de manière pop. Bahrain Victorious reste le sponsor principal sur la face avant. Lyca Mobile et Aesio Mutuelle sont également visibles sur sur la partie haute.

Sur la manche gauche, les joueurs et les joueuses arboreront le losange de Renault comme sponsor. Un logo qui fera également son apparition cette année sur la face avant des maillots de l’AS Monaco pour l’UEFA Champions League.

« Nous sommes fiers de collaborer avec le Paris FC et d’introduire ce dispositif unique, une première en France. Le lancement de R5 représente une étape clé pour nous, et nous voulions marquer cet événement grâce à ce partenariat dans le monde du football. » ajoute Stéphane Barbat, directeur des partenariats de Renault, dans un communiqué.

Un dispositif de fan engagement et rewards sur le jersey qui n’est pas vraiment une première puisque des clubs de football en France ont déjà proposé des « maillots connectés » ces dernières années, comme l’Olympique de Marseille en 2020-2021 avec Puma.

