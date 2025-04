Le 25 avril prochain, une édition inédite du maillot du Red Star FC sera floqué au nom de Banlieues Chéries, en lieu et place du sponsor habituel, Trust’IT, né lui aussi en banlieue et solidaire de cette initiative. Un geste fort, comme un clin d’œil à ce territoire qui les unit et les inspire.

Cette initiative entre le Palais de la Porte Dorée – Musée national de l’histoire de l’immigration – et le Red Star FC vient souligner les valeurs d’inclusion, de diversité et de soutien à la jeunesse partagées par le club, son partenaire principal et le Musée. Au carrefour de l’art, de l’histoire et des dynamiques sociales, l’exposition Banlieues Chéries propose une plongée intime dans les banlieues, perçues trop souvent à travers des prismes réducteurs.

Au cœur de l’exposition, un fragment de béton de l’ancienne tribune du Stade Bauer, datant de 1922, incarne le lien profond entre le club et son territoire. Ce vestige brut, issu d’un stade mythique en pleine reconstruction, symbolise plus d’un siècle de football populaire. À ses côtés, le Livre Blanc du Red Star retrace l’histoire prestigieuse du club, accompagné de maillots, archives et autres trésors exposés jusqu’au 17 août 2025.