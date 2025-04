Le Racing Club de Strasbourg leader de la croissance digitale en Europe

Le Racing Club de Strasbourg s’impose comme une véritable locomotive dans l’univers numérique du football européen. Pour le deuxième mois consécutif, en mars, le club alsacien affiche la meilleure progression relative de sa communauté sur les réseaux sociaux parmi tous les clubs des cinq grands championnats européens, selon les données de Newstank. Une performance qui confirme son savoir-faire dans la course à l’engagement digital.

Avec une augmentation globale de 9,3 % de sa communauté sur l’ensemble de ses plateformes, le RCSA démontre une dynamique exceptionnelle. Le club dirigé par Marc Keller a en effet a enregistré une hausse de 5,9 % sur Instagram et une envolée spectaculaire de 16,7 % sur TikTok. Ces chiffres ne sont pas seulement des statistiques, ils témoignent d’une stratégie digitale audacieuse, centrée sur la créativité et la proximité avec les supporters.

Une stratégie gagnante

Le succès du Racing repose sur une vision claire : inspirer, rassembler et engager. En misant sur des contenus authentiques, le club transporte ses fans au cœur des vestiaires, des entraînements et de la ferveur de la Meinau. Que ce soit à travers des vidéos immersives sur TikTok, des stories captivantes sur Instagram ou des publications sur d’autres plateformes, le RCSA parvient à retranscrire l’essence de son identité alsacienne tout en s’adressant à une audience nationale et internationale. En alliant innovation et fidélité à son ADN, le RCSA s’affirme donc comme un exemple à suivre dans un paysage footballistique où la concurrence digitale est féroce.