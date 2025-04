La LFP et DAZN mettent fin à leur partenariat

Ce mardi 15 avril marque un tournant majeur pour le football français. Après des mois de tensions et une médiation prolongée, la Ligue de Football Professionnel (LFP) et DAZN, principal diffuseur de la Ligue 1, ont officialisé leur séparation à l’issue de la saison 2024-2025. Cette rupture, anticipée par de nombreux observateurs, ouvre la voie à une redistribution des cartes dans le paysage audiovisuel du championnat de France.

Le contrat entre la LFP et DAZN, signé en 2024 pour une durée de cinq ans, prévoyait la diffusion de huit des neuf matchs de Ligue 1 par journée pour un montant annuel d’environ 400 millions d’euros. Cependant, dès le début de leur collaboration, des frictions sont apparues. DAZN, confronté à des pertes financières estimées entre 200 et 250 millions d’euros cette saison, a pointé du doigt plusieurs manquements de la LFP, notamment une lutte insuffisante contre le piratage et un manque de coopération des clubs pour enrichir le contenu éditorial.

La plateforme a même réclamé 573 millions d’euros à la Ligue pour « tromperie sur la marchandise » et « manquements observés » (notamment vis-à-vis du piratage), une assignation qui a conduit à une médiation sous l’égide du tribunal de commerce de Paris. Face à l’absence de consensus, les deux parties ont finalement acté la fin de leur aventure commune.

Vers un nouveau modèle ?

Cette séparation plonge la Ligue 1 dans une période d’incertitude. La LFP doit désormais trouver un nouveau diffuseur pour la saison prochaine, une tâche ardue tant le produit est fragilisé. Des noms comme Canal+, beIN Sports ou encore Amazon Prime Video circulent déjà, mais les montants proposés risquent d’être inférieurs à ceux négociés avec DAZN.

Certains dirigeants, comme Joseph Oughourlian (RC Lens), plaident quant à eux pour une centralisation des matchs sur une seule plateforme pour maximiser l’attractivité. L’idée d’une chaîne 100 % Ligue 1 pourrait également refaire surface, bien que son coût et sa faisabilité restent incertains.

A suivre…