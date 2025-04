RC Lens et Vivalley : quand l’innovation booste les Sang et Or

Le Racing Club de Lens officialise un partenariat avec Vivalley, un incubateur soutenu par Eurasanté, situé à Liévin, qui se concentre sur le sport, la santé et le bien-être.

Ce rapprochement vise à allier l’excellence sportive du club à des solutions innovantes issues de start-ups locales. Vivalley, implanté sur un campus de 110 hectares, accompagne des jeunes entreprises qui développent des outils dans des domaines comme la nutrition, la récupération ou la prévention des blessures. Pour le RC Lens, ce partenariat offre une chance d’améliorer ses performances en collaborant avec ces start-ups pour répondre aux besoins de son staff technique.

« La conclusion de ce partenariat institutionnel entre le Racing et Vivalley, incubateur de référence dans le domaine du sport et du bien-être des Hauts-de-France, reflète parfaitement la volonté du club d’innover en permanence tout en s’appuyant sur les atouts de son écosystème local. Cette collaboration s’inscrit donc également dans une démarche de responsabilité sociale, en soutenant l’entrepreneuriat, en consolidant l’ancrage local et en valorisant le territoire artésien. Les fondations sont ainsi établies pour offrir aux porteurs de projets l’opportunité de tirer parti des défis rencontrés par le département performance, tout en favorisant un échange réciproque d’expertise et de perspectives. » (Benjamin Parrot, Directeur Général Délégué du Racing Club de Lens)