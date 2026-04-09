Sponsoring football en France : quels secteurs investissent le plus dans les clubs ?

Le sponsoring football représente un levier financier majeur pour les clubs professionnels français, d’autant plus depuis la baisse des revenus issus des droits télévisés. En Ligue 1, les maillots sont devenus de véritables espaces publicitaires où se côtoient multinationales, PME régionales et opérateurs de paris en ligne. Une analyse des différents secteurs investissant dans les clubs français permet de mieux comprendre la répartition de ces financements.

Thème abordé Points clés Définition et types de sponsoring Maillot, naming, équipementier, digital, événementiel Équipementiers et grandes marques Nike, Adidas, Qatar Airways — le cas du PSG Secteurs dominants en Ligue 1 Paris sportifs, BTP, immobilier, intérim, distribution Jeux d’argent et casinos en ligne Winamax, Betclic, ParionsSport — un secteur en forte croissance Réglementation Rôle de l’ANJ, interdictions, messages de prévention Secteurs émergents Fintech, nutrition sportive, boissons énergétiques

Qu’est-ce que le sponsoring football ?

Le sponsoring football désigne l’ensemble des accords par lesquels une entreprise apporte un soutien financier ou matériel à un club, en échange de visibilité et d’une association à son image. Ce mécanisme prend des formes variées, adaptées aux objectifs de chaque partenaire.

Les principales formes de partenariat

Le paysage du sponsoring en France s’est considérablement diversifié depuis que la Ligue de Football Professionnel a assoupli, en 2012, les règles limitant le nombre de sponsors par maillot. Aujourd’hui, un club de Ligue 1 affiche en moyenne plusieurs sponsors sur sa tenue, un chiffre en nette hausse par rapport à la décennie précédente.

Sponsoring maillot : le plus visible, avec un logo placé sur la face avant, les manches, le dos ou le short

: le plus visible, avec un logo placé sur la face avant, les manches, le dos ou le short Naming : une entreprise associe son nom à un stade (comme le projet envisagé par CMA CGM pour le Vélodrome à Marseille)

: une entreprise associe son nom à un stade (comme le projet envisagé par CMA CGM pour le Vélodrome à Marseille) Équipementier : Nike, Adidas ou Puma fournissent les tenues et versent des redevances souvent supérieures aux contrats de flocage

: Nike, Adidas ou Puma fournissent les tenues et versent des redevances souvent supérieures aux contrats de flocage Sponsoring digital : présence sur les réseaux sociaux du club, contenus co-brandés, activations en ligne

: présence sur les réseaux sociaux du club, contenus co-brandés, activations en ligne Sponsoring événementiel : animations en jour de match, hospitalités, expériences VIP

Ces différentes formes permettent aux marques de toucher des audiences variées, du spectateur en tribune au supporter connecté sur son téléphone.

Les équipementiers et grandes marques mondiales

Les contrats d’équipementier constituent souvent le poste de revenus sponsoring le plus élevé pour un club. Nike équipe le Paris Saint-Germain dans le cadre d’un accord estimé à environ 80 millions d’euros par an jusqu’en 2039. Adidas et Puma se partagent la majorité des autres clubs de l’élite.

Le PSG, un cas à part en France

Le Paris Saint-Germain génère à lui seul près de 400 millions d’euros de revenus commerciaux, soit un montant sans équivalent en Ligue 1. Qatar Airways, sponsor principal depuis 2022 et prolongé jusqu’en 2028, verserait entre 60 et 70 millions d’euros par saison pour figurer sur la face avant du maillot. Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie d’influence globale du Qatar, déjà partenaire de la FIFA et de l’UEFA.

À l’échelle européenne, la Ligue 1 reste en retrait par rapport à la Premier League, la Bundesliga, La Liga et la Serie A en matière de revenus de sponsoring. L’écart avec le championnat anglais illustre la marge de progression du football français dans ce domaine.

Les secteurs qui dominent le sponsoring maillot en Ligue 1

La répartition des sponsors sur la face avant des maillots de Ligue 1 ne fait apparaître aucun secteur véritablement hégémonique. Trois domaines se partagent les premières places :

Jeux d’argent et paris sportifs (Winamax, Betclic, ParionsSport)

(Winamax, Betclic, ParionsSport) BTP et matériaux de construction (Quéguiner, Point P et autres acteurs régionaux)

(Quéguiner, Point P et autres acteurs régionaux) Immobilier (promoteurs et agences)

Viennent ensuite la grande distribution, le travail temporaire, le secteur aérien et l’agroalimentaire. Le BTP au sens large est le secteur le plus représenté si l’on additionne maillots et shorts, porté par des PME locales fidèles à leurs clubs depuis parfois plusieurs décennies, à l’image de Quéguiner à Brest ou de Synergie à Nantes.

Cette diversité sectorielle reflète une particularité française : contrairement à la Premier League, où les grandes marques internationales dominent, la Ligue 1 reste fortement ancrée dans le tissu économique local.

Jeux d’argent, paris sportifs et casinos en ligne

Le secteur des jeux d’argent a connu la progression la plus notable dans le sponsoring football français. Winamax est aujourd’hui présent sur les tenues de plusieurs clubs de Ligue 1, tandis que Betclic et ParionsSport occupent d’autres emplacements stratégiques.

Une affinité naturelle avec le public du football

L’affinité entre les paris sportifs et le public du football repose sur un constat simple : les parieurs sont avant tout des supporters. En s’affichant sur les maillots, les opérateurs ciblent directement leur audience lors des retransmissions télévisées, qui cumulent des millions de téléspectateurs chaque week-end. Cette visibilité se prolonge sur les réseaux sociaux des clubs, où les activations marketing génèrent un engagement considérable.

Les casinos en ligne s’inscrivent dans cette même dynamique : portés par la numérisation des loisirs, ils attirent un public qui partage souvent les centres d’intérêt des amateurs de football. Pour se démarquer dans un marché concurrentiel, ces plateformes misent sur des offres promotionnelles attractives destinées à capter de nouveaux inscrits. Des comparateurs spécialisés permettent d’ailleurs de découvrir les meilleurs bonus de bienvenue des casinos en ligne parmi les opérateurs agréés, ce qui témoigne de la structuration croissante de ce secteur.

La réglementation à connaître

Le cadre juridique français encadre strictement la présence des opérateurs de jeux dans le sport. L’Autorité nationale des jeux (ANJ), créée en 2020, impose plusieurs obligations aux clubs et aux marques partenaires.

Les règles en vigueur

Toute communication destinée aux mineurs est prohibée, y compris l’utilisation de personnalités issues de leur univers

est prohibée, y compris l’utilisation de personnalités issues de leur univers Les joueurs professionnels peuvent apparaître collectivement dans des campagnes liées aux jeux d’argent, mais sans promouvoir activement les paris sportifs

peuvent apparaître collectivement dans des campagnes liées aux jeux d’argent, mais sans promouvoir activement les paris sportifs Un message de prévention réglementaire doit figurer sur tous les supports digitaux affichant le logo d’un opérateur

réglementaire doit figurer sur tous les supports digitaux affichant le logo d’un opérateur La panneautique en stade doit intégrer un bandeau de prévention couvrant au minimum 7 % de la surface des panneaux fixes

Par ailleurs, la publicité pour l’alcool reste interdite dans le football professionnel (article L. 3323-2 du Code de la santé publique), et le parrainage par des prestataires d’actifs numériques est quasi impossible sans agrément de l’AMF. Ces restrictions placent la France parmi les marchés les plus régulés d’Europe en matière de sponsoring sportif.

Les nouveaux secteurs émergents

Le paysage du sponsoring football ne se fige pas. Plusieurs secteurs encore marginaux il y a quelques saisons gagnent en visibilité.

Fintech et services financiers

L’arrivée de Robinhood comme sponsor maillot de l’OGC Nice pour la saison 2025/2026 marque un tournant. La plateforme américaine de trading, cotée au Nasdaq, utilise le football français comme tremplin pour conquérir le marché européen. Ce type de partenariat illustre l’intérêt croissant des entreprises technologiques pour le sport comme vecteur de notoriété.

Nutrition sportive et boissons énergétiques

Côté nutrition et boissons, des marques internationales développent des partenariats avec les clubs de Ligue 1, mêlant sponsoring et accompagnement sportif. Ces collaborations répondent à une demande croissante de traçabilité et de garanties antidopage.

E-sport et activation digitale

Les clubs de Ligue 1 investissent également dans l’e-sport, en créant des sections compétitives sur des titres comme EA Sports FC. Ces initiatives ouvrent de nouvelles portes aux sponsors souhaitant toucher un public jeune et connecté, tout en diversifiant les sources de revenus au-delà du terrain.

Le sponsoring football en France se trouve à un carrefour entre ancrage territorial et ouverture internationale. Les PME régionales restent le socle financier de nombreux clubs, tandis que les fintechs, les opérateurs de jeux et les marques internationales redessinent progressivement la carte des partenariats.