Acteurs du sport, marques, clubs, ligues ou startups : vous cherchez une agence spécialisée pour vous accompagner ?

Sport Buzz Business lance un annuaire dédié aux agences de communication et marketing sportif, un nouvel outil pour faciliter les mises en relation et valoriser les expertises du secteur.

Un annuaire pensé pour les professionnels du sport business

Le secteur du marketing sportif est en pleine effervescence, mais il manque souvent de visibilité et de centralisation. Pour répondre à ce besoin, Sport Buzz Business référence désormais les agences intervenant dans le sport autour de plusieurs spécialités :

Communication & stratégie de marque

Sponsoring et activation

Social media & influence

Événementiel

Création de contenu

Conseil et accompagnement

Chaque agence peut disposer gratuitement d’une fiche de base dans l’annuaire. L’objectif : proposer une cartographie claire, utile et accessible à l’ensemble des professionnels du secteur.

Pour découvrir l’annuaire : https://www.sportbuzzbusiness.fr/agence

Une offre Premium pour se démarquer

Pour les agences souhaitant aller plus loin, une offre Premium est proposée, incluant :

✔ Mise en avant prioritaire dans l’annuaire

✔ Une fiche enrichie avec présentation complète, bouton pour convertir (vers votre site), coordonnées et références clients.

✔ Une mise en avant dans nos contenus éditoriaux, newsletters et réseaux sociaux

✔ Attirer de nouveaux clients qualifiés via notre audience BtoB

Pour en savoir plus : cliquez-ici

Offre de lancement : -25% pour les 10 premières agences

Pour accompagner le lancement, l’offre Premium est proposée à 450€ HT/an au lieu de 600€, soit 25% de remise, réservée aux 10 premières agences.

Pour en profiter et bénéficier d’une visibilité Premium : cliquez ici

Une nouvelle vitrine pour l’écosystème du marketing sportif

En lançant cet annuaire, Sport Buzz Business poursuit sa mission : donner de la visibilité aux experts du sport business, favoriser les mises en relation qualifiées, et créer des ponts entre les agences et les marques du secteur.