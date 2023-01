[SBB célèbre ses 10 ans] « Que sont-ils devenus ? » – Anthony Millon, Head of Social & Influence à l’AS Monaco

En 2022, Sport Buzz Business a célébré ses 10 ans d’existence ! En 10 ans, le site a accueilli de nombreux journalistes, blogueurs et passionnés de marketing sportif pour des missions de rédaction et de développement.

Pendant ces 10 années, plus de 20 personnes sont ainsi « passées » chez Sport Buzz Business, dans le cadre de missions diverses : stages, blogging, pigistes… L’occasion de découvrir le profil et le parcours de certains d’entre eux avec la rubrique « Que sont-ils devenus ». Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir le témoignage d’Anthony Millon. Sport Buzz Business : A quel moment as-tu commencé à écrire sur Sport Buzz Business ? Quelle était ta situation à l’époque ? Anthony Millon : J’ai commencé à écrire sur SBB lorsque j’étais étudiant en Master 2. C’était en 2014, je venais tout juste de démarrer mon stage de fin d’études à L’ÉQUIPE.

SBB : Quel est ton meilleur souvenir concernant un évènement auquel tu as participé ?

AM : On a eu la chance de vivre des expériences exceptionnelles sur plusieurs grands événements sportifs. Les deux qui m’ont le plus marqué sont :

– Roland Garros 2019 où nous étions invité par IBM car j’ai pu assister au retour de Roger Federer Porte d’Auteuil, après plusieurs années d’absence. Un moment magique pour le fan de tennis que je suis.

– Tour de France 2015 avec Ibis : Une magnifique expérience de deux jours dans les Gorges du Verdon pour suivre de plus près les étapes du Tour, avec l’ancien directeur sportif de la Sky comme guide. Un sentiment indescriptible tellement je me suis senti privilégié à ce moment-là.

« Je me suis tourné vers le Social Media dès mon Master 1 car je sentais que les opportunités allaient être importantes dans ce secteur »

SBB : Peux-tu nous retracer ton parcours professionnel ? Quels conseils donnerais-tu à un étudiant qui souhaite travailler dans l’univers du sport au sens large ?

AM : J’ai suivi un cursus en STAPS, de ma L1 à mon Master Management du Sport, obtenu à l’Université de Caen en 2014. Je me suis tourné vers le Social Media dès mon Master 1 car je sentais que les opportunités allaient être importantes dans ce secteur et j’ai toujours été attiré par la communication et la création de contenu.

J’ai intégré le groupe L’EQUIPE en 2014 pour un stage de fin d’études et j’ai continué à travailler plusieurs années pour eux en tant que Community Manager freelance les week-ends. Après plusieurs autres expériences, en tant que salariés et indépendant, j’ai eu l’opportunité de m’expatrier dans le sud de la France pour rejoindre l’AS Monaco.

SBB : Quel est ton poste aujourd’hui ?

AM : Je suis actuellement Head of Social & Influence à l’AS Monaco.

SBB : Qu’est-ce qui te fait vibrer aujourd’hui dans la communication par le sport et le sport business de manière générale ?

AM : Ce que j’aime le plus dans ce métier c’est l’émotion que suscite « le produit » pour lequel on travaille. Rien ne remplace le sport pour ça et, à travers les contenus que l’on diffuse sur les réseaux, on joue également notre rôle dans ce partage de l’émotion. C’est ce qui me plait au quotidien dans mon métier.

SBB : Sur ces 10 dernières années, quelles sont les activations/ dispositifs/ actualités qui t’ont marqué ?

AM : Il y a une activation qui m’a beaucoup marquée ces dernières années et que je cite à chaque fois, c’est la campagne « Le dernier carré » de Milka X Buzzman. Ça a presque 10 ans mais ça reste une masterclass dans l’activation d’un slogan de marque, en l’occurrence ici : « Osez la tendresse ».

Sinon dans le sport on ne peut être qu’admiratif de ce qu’a fait la F1 ces dernières années. Ils ont réussi à redonner de la hype à un sport qui devenait ringard, à rajeunir leur audience et à devenir l’une des meilleures institutions sur le contenu et le social media. Et ce résultat n’est pas uniquement le fruit de « Drive to Survive », c’est beaucoup plus global, selon moi.

SBB : Par rapport à ton métier d’aujourd’hui et ton expérience passée, quelles seront les tendances lourdes des 10 prochaines années dans le marketing sportif et l’industrie du sport ?

AM : En vrac, on entend beaucoup parler de Web3, de Metaverse, NFT… Mais ce qui m’impressionne le plus ces derniers mois c’est l’évolution de l’IA, comme récemment avec ChatGP. Ces outils offrent des perspectives business assez énormes et dont, je pense, on ne mesure pas encore l’impact que cela aura dans nos métiers.

SBB : En tant que professionnel, continues-tu à suivre les actus sur le site ?

AM : Evidemment, SBB c’est ma bible !

A lire aussi