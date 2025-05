SuperCoupe LNB 2025 : le basket s’invite à Roland-Garros

Les 20 et 21 septembre 2025, la Ligue Nationale de Basket (LNB) lancera la première SuperCoupe sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros.

Ce temple de la balle jaune réunira les champions des quatre grandes compétitions de la LNB : Le Mans Sarthe Basket (Leaders Cup), Paris Basketball (Coupe de France), Boulazac Basket Dordogne (ProB) et le futur champion de Betclic ÉLITE, connu en juin 2025.

Conçu pour être accessible et festif, l’événement proposera quatre matchs sur deux jours, accompagnés d’animations variées et d’offres d’hospitalité pour près de 15 000 spectateurs. Ce cadre prestigieux promet donc une expérience mémorable, mêlant basket de haute intensité et ambiance conviviale.

Le grand public peut d’ores et déjà réserver ses places sur la billetterie en ligne : https://supercoupe.billetterie-club.fr/home

Dates à retenir