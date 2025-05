Pour la première fois dans l’histoire récente des IMOCA, trois équipes – Banque Populaire, Malizia (Boris Herrmann) et TR Racing (Thomas Ruyant) – se sont unies pour concevoir et construire trois nouveaux IMOCA.

En collaboration avec l’architecte Antoine Koch, le cabinet Finot Conq et Gsea Design, le bureau d’études de Banque Populaire a mutualisé ses compétences pour créer le Banque Populaire 14, un bateau innovant en matière d’ergonomie, de matériaux et de systèmes embarqués. Prévu pour une mise à l’eau en 2027, ce voilier vise l’excellence sur tous les océans.

Fidèle à son ADN, Banque Populaire, engagée depuis 35 ans dans la course au large, mise sur l’innovation et le dépassement de soi. Dans le cadre de son programme « Cap 2029 », la banque réaffirme son ambition avec le retour en IMOCA aux côtés de Loïs Berrehar.

Le green impact à l’honneur

Pour ce nouveau cycle qui mènera Loïs jusqu’à la prochaine édition du Vendée Globe, Banque Populaire a pris la décision de concevoir un nouveau bateau, le 8e bateau construit par son écurie de course au large depuis ses débuts. Et pour la première fois, il s’est associé à 2 autres équipes pour ce projet, TR Racing (Thomas Ruyant) et Malizia (Boris Herrmann). « Nous souhaitions limiter l’empreinte carbone liée au chantier mais aussi mutualiser certains outils de construction », confie ainsi Sébastien Josse, directeur sportif du Team Banque Populaire.

L’équipe s’est alors tournée vers Antoine Koch et le cabinet Finot Conq comme d’autres, dont TR Racing et Malizia. « Il nous a semblé naturel de travailler en commun avec ces 2 équipes expérimentées et talentueuses afin de concevoir un bateau à même de viser la victoire », assure Erwan Steff, directeur du Team Banque Populaire.

« C’est en effet plutôt rare de voir ainsi en architecture navale une pensée coordonnée par trois entités distinctes », s’enthousiasme de son côté Antoine Koch. « La conviction d’obtenir des gains significatifs sur la réduction de l’impact environnemental de la construction et sur le cycle de vie des bateaux nous a convaincus d’unir les efforts et les compétences des trois Teams. »

L’IMOCA Banque Populaire 14 aura donc en commun la coque, le mât, la quille et les safrans avec ceux des deux autres équipes.