UFC Paris 3 : Comment suivre la soirée en direct ? Profitez du bon plan RMC Sport à partir de 15€/mois

Après les succès des éditions 2022 et 2023, la plus grosse fédération de MMA du monde s’apprête à faire son retour en France avec l’UFC Paris 3 qui se tient ce samedi 28 septembre 2024 à l’Accor Arena de Bercy.

Alors que l’événement aura lieu à guichet fermé, le main event de la soirée verra le Français Benoît Saint Denis affronter le combattant brésilien Renato Moicano dans la catégorie Lightweight. Le compatriote du God of War, Nassourdine Imanov, sera quant à lui opposé à l’Américain Brendan Allen dans le co-main event.

Six combats en carte principale, huit en carte préliminaire, neuf combattants français : voici ce que vous retrouverez au menu de la troisième édition de l’UFC Fight Night dans l’enceinte de la capitale.

Comment regarder l’UFC Paris 3 à la TV et en streaming ?

L’événement sera disponible sur RMC Sport grâce à l’offre Série Limitée RMC Sport.

Profitez de l'offre Série Limitée RMC Sport à partir de 15€/mois pendant 6 mois (engagement 6 mois) puis 19€/mois seulement !

En effet, pour l’occasion, RMC Sport commercialise une offre promotionnelle exceptionnelle :

RMC SPORT 100% digital : 15€/mois (au lieu de 25€) pendant 6 mois, engagement 6 mois

À la suite de ces 6 mois : basculement vers une offre sans engagement à 19€/mois

Pourquoi choisir l’offre RMC Sport ?

RMC Sport c’est :

Le diffuseur exclusif de l’UFC en France et propose la meilleure offre de combat dans le pays au meilleur prix.

et propose la meilleure offre de combat dans le pays Un accès aux combats en live et en replay des plus grandes structures de MMA du monde : UFC, KSW, Hexagone MMA, One Championship.

Toutes les soirées UFC numérotées inclus dans l’abonnement (sans supplémentaire Pay-Per-View) et tous les UFC Fight Night (plus de 40 évènements par an).

numérotées inclus dans l’abonnement (sans supplémentaire Pay-Per-View) et tous les (plus de 40 évènements par an). Les cartes préliminaires de tous les UFC avec les combattants français.

Des contenus exclusifs (films, insides, etc.).

(films, insides, etc.). Du combat 52 semaines par an.

Une fin d’année exceptionnelle

L’offre RMC Sport vous permettra de ne rien manquer de cette fin d’année de combat 2024 exceptionnelle.

UFC 307 : Samedi 5 octobre

Le Brésilien Alex Pereira, champion Light Heavyweight, affronte Khalil Rountree Jr. et fait son retour dans la cage après sa victoire face à Jiří Procházka en juin dernier.

UFC 308 : Samedi 26 octobre

Lors de cet UFC en prime time, le Géorgien Ilia Topuria, toujours invaincu, remet le championnat Featherweight en jeu face à l’Américain Max Holloway.

Puis, le Français Cyril Gane fait son retour dans l’octogone après plus d’un an d’absence.

UFC 309 : Samedi 16 novembre

En main event au Madison Square Garden de New York, GOAT contre GOAT : Jon Jones contre Stipe Miocic pour le titre des poids lourds.

KSW Paris 2 : Vendredi 20 décembre

Salahdine Parnasse vs. Wilson Varela. Les deux meilleurs combattants français de l’organisation s’affrontent dans un choc au sommet. Une opposition Paris vs. Marseille à la U Arena qui risque d’être explosive.

Comment s’abonner à RMC Sport ?

Pour vous abonner à RMC Sport, plusieurs options s’offrent à vous.

Si vous n'êtes pas client SFR, il est possible de souscrire à RMC Sport en ligne, via le site internet. Une fois votre abonnement validé, vous pourrez accéder à la chaîne RMC Sport sur différents appareils comme votre télévision, ordinateur, smartphone ou tablette, et profiter ainsi des plus grands événements des sports de combat en direct.

Si vous êtes déjà client d’un opérateur comme SFR, vous pouvez ajouter RMC Sport à votre abonnement directement via votre espace client.

J-2 AVANT L’UFC PARIS !!! Nos héros reviennent mettre le feu à l’Accor Arena. La + grosse carte en France, avec 9 sur la carte… Ça va être de la folie pour le MMA français !!! Viens regarder le film pour comprendre tous les enjeux : https://t.co/1Wbnv5zAHj pic.twitter.com/zFCOnWualX — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) September 26, 2024

Le dispositif RMC exceptionnel en direct pour l’UFC Paris 3

Les médias RMC mettront en place un dispositif exceptionnel pour la couverture en direct de l’UFC Paris 3 ce samedi 28 septembre 2024.

Dès 16h sur Twitch : Avant combats

Dès 18h sur Twitch : Premiers combats (carte préliminaire) diffusés gratuitement

Dès 20h30 sur RMC Sport : Combats principaux (carte principale)

Dès 22h10 sur RMC Découverte et RMC BFM Play : Les trois derniers combats

Les combats de la soirée seront également à suivre en live sur la radio RMC (RMC Info Talk Sport) à partir de 21h.

Carte complète de l’UFC Paris 3

Carte préliminaire (à partir de 18h)

Bolaji Oki vs. Chris Duncan

Nora Cornolle vs. Jacqueline Cavalcanti

vs. Jacqueline Cavalcanti Daniel Barez vs. Victor Altamirano

Ailin Perez vs. Dariya Zheleznyakova

Taylor Lapilus vs. Vince Morales

vs. Vince Morales Ludovit Klein vs. Roosevelt Roberts

Oumar Sy vs. Da Woon Jung

vs. Da Woon Jung Ion Cutelaba vs. Ivan Erslan

Carte principale (à partir de 20h30)

Farès Ziam vs. Matt Frevola

vs. Matt Frevola Morgan Charrière vs. Gabriel Miranda

vs. Gabriel Miranda Kevin Jousset vs. Bryan Battle

vs. Bryan Battle William Gomis vs. Joanderson Brito

vs. Joanderson Brito Nassourdine Imavov vs. Brendan Allen

vs. Brendan Allen Renato Moicano vs Benoit Saint Denis

Ne manquez pas la meilleure offre combat du moment avec l’offre Série Limitée RMC Sport !