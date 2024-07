La PFL lance la PFL Africa avec Francis Ngannou en Président, Helios Sports & Entertainment en investisseur et CANAL+ en diffuseur

Cette semaine, la Professional Fighters League (PFL) a confirmé la création de la PFL Africa avec Francis Ngannou comme président.

Après la PFL Europe et la PFL MENA, la ligue de MMA poursuit son développement en Afrique avec une saison régulière qui proposera des combats opposant des combattants africains.

Helios Sports & Entertainment Group a investi dans cette nouvelle structure. PFL Africa sera lancée au deuxième trimestre 2025.

« La PFL Africa vise à servir les fans avec un contenu premium tout en renforçant l’empreinte mondiale de la PFL dans ce qui a trop longtemps été un marché mal desservi » précise Peter Murray, PDG de la PFL, dans un communiqué. « Aux côtés de nos excellents partenaires d’investissement et de diffusion, nous avons hâte de lancer la ligue PFL Africa en 2025″

« Il s’agit de notre quatrième investissement après notamment notre partenariat avec la NBA pour la NBA Africa » ajoute Tope Lawani, cofondateur et associé directeur d’Helios Investment Partners.

Les droits TV de la PFL pour CANAL+ en Afrique subsaharienne.

Dans la foulée de cette annonce, la PFL a également officialisé la signature d’un accord avec CANAL+ concernant la diffusion de ses évènements dont la PFL Africa, en Afrique subsaharienne.

« Nous sommes fiers de proposer la PFL à nos abonnés africains. Les sports de combat, et en particulier les ligues de MMA, attirent un public de plus en plus large parmi le public africain » détaille Jacques du Puy, PDG de CANAL+ International. « Nous sommes d’autant plus ravis de nous associer à une franchise PFL dédiée en Afrique et de diffuser des combats de premier plan avec des stars telles que Francis Ngannou ou Cédric Doumbe . Cela correspond parfaitement à notre stratégie de promotion du sport africain sur le continent et au-delà. »

Après l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, la PFL va poursuivre sa stratégie de développement en investissant d’autres territoires comme l’Australie (2025), l’Amérique Latine (2026) et l’Asie (2026).

