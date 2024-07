Le CIC signe un contrat de Naming avec le Roc d’Azur qui devient « Roc d’Azur CIC »

Aujourd’hui, Amaury Sport Organisation a annoncé la signature d’un contrat de Naming pour le Roc d’Azur, le célèbre évènement VTT numéro 1 en Europe.

Pour les années à venir, le CIC devient Partenaire-Titre du Roc d’Azur qui est rebaptisé « Roc d’Azur CIC ».

Comme nous le précise A.S.O., ce contrat est signé pour 5 ans soit jusqu’en 2028. C’est la première fois que l’évènement qui réunit près de 100 000 personnes chaque année signe un contrat de Naming.

« Associer la marque CIC à l’un des événements de vélo les plus populaires en France, traduit parfaitement notre volonté d’accompagner l’essor de la pratique du vélo sous toutes ses formes. Au quotidien, pour le loisir ou pour la compétition, l’usage du vélo apporte de nombreux bienfaits que nous sommes heureux de contribuer à valoriser et à mettre en œuvre » précise Claude Koestner, directeur général délégué du CIC, dans un communiqué. « En cette année anniversaire d’une 40e édition prometteuse, nous ne pouvions souhaiter meilleure opportunité que cette combinaison des noms Roc d’Azur et CIC. »

En 2024, le Roc d’Azur CIC célébrera sa 40e édition en octobre prochain. Le village déployé sur place devrait être une nouvelle fois le rendez-vous incontournable des acteurs du secteur avec près de 300 exposants.

« Unir nos forces pour encourager la pratique du vélo et du sport en pleine nature ne peut être que vertueux pour l’événement. À travers ce partenariat, le CIC souhaite s’engager sur des thématiques sociétales et oriente ses ambitions auprès des jeunes générations pour mettre plus de vélo dans leur quotidien. Ce qui rejoint également notre volonté » ajoute Yann Le Moënner, directeur général d’ A.S.O.

A lire aussi