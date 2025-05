22e Raid VTT Scott : l’Élite du Marathon X-Country autour du lac de Serre-Ponçon

Du 29 mai au 1er juin, les Hautes-Alpes accueilleront l’une des épreuves spectaculaires du calendrier VTT Marathon X-country international : le Raid VTT – Les Chemins du Soleil. Cette édition s’annonce exceptionnelle avec un parcours inédit autour du lac de Serre-Ponçon, au départ d’Embrun, pour quatre jours de pur marathon X-country par étapes.

Le Raid VTT Les Chemins du Soleil est une épreuve incontournable du VTT marathon, réunissant chaque année les meilleurs vététistes français et internationaux. Ce parcours technique, exigeant et spectaculaire offre une immersion totale dans les paysages alpins, alternant sentiers monotraces, crêtes panoramiques et descentes engagées.

Pour l’édition 2025, un moment fort marquera l’événement : une étape nocturne exclusive réservée à la catégorie élite. Ce défi physique et mental, disputé à la lueur des lampes frontales, promet une dimension spectaculaire unique pour les meilleurs coureurs.

Au-delà de la compétition, le Raid VTT est une aventure sportive et humaine exceptionnelle. Il rassemble 800 participants passionnés de 15 nationalités différentes, amateurs comme confirmés, dans une ambiance conviviale.