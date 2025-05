Ce lundi soir, le Paris Saint-Germain a convié ses principaux sponsors et clients hospitalités à un dîner prestige inédit au centre de la pelouse du Parc des Princes, un lieu habituellement inaccessible au grand public.

Précédée d’un cocktail dans le vestiaire de l’équipe professionnelle, cette soirée exceptionnelle, orchestrée avec Victoriano Melero, CEO du PSG, a réuni environ 100 invités. Une manière unique de célébrer le lien privilégié entre le club et ses partenaires dans un cadre exclusif.

« Dans un contexte économique tendu pour le football français, le Paris Saint-Germain poursuit sa croissance et franchit de nouveaux caps. Cette saison encore, nous atteindrons un record historique de chiffre d’affaires. Ce succès, nous le devons à la fidélité de nos partenaires. Leur engagement nous permet non seulement de consolider notre modèle économique, mais aussi de porter la marque PSG toujours plus loin, au-delà du sport, au cœur de la culture et de l’innovation. C’est dans cet esprit collectif, qui fait notre force cette saison, que nous avons tenu à vous réunir au Parc des Princes. » (Victoriano Melero)