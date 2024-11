« Ils ont supprimé nos souvenirs » – Le compte Instagram « Paris 2024 » disparaît

Quelques mois après la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le compte Instagram de Paris 2024 n’est plus.

Ce matin, un ancien salarié du Comité d’Organisation à la communication et social media, Julien Fritsch, a ému son réseau professionnel sur LinkedIn.

Sur son profil, ce dernier explique que le compte Instagram Paris 2024 a été supprimé et pointe directement la décision du Comité International Olympique (CIO).

« Ils ont supprimé nos souvenirs. Les images, les films et les émotions d’un été enchanté. Toute la partie visible du travail de 3,500 personnes et d’un paquet de talents : des photographes, vidéastes, agences, partenaires et même des supporters des Jeux.

Supprimer tout ça pour « récupérer » les 3.5 millions d’abonnés de Paris 2024. Pour s’accaparer le travail des autres et s’en féliciter dans de belles slides PowerPoint. Vous allez être ravi de suivre les comptes d’Olympics sans que vous l’ayez décidé.

On pensait laisser un héritage immatériel, aider les futurs organisateurs, garder une trace dans l’histoire comme les autres éditions avant nous, léguer tout ça à France 2030…

Mais ils ont préféré supprimé nos souvenirs. Et tout notre travail. »

Pour le moment, les comptes Twitter et Facebook Paris 2024 sont toujours accessibles. En revanche, le compte TikTok Paris 2024 a lui aussi disparu.

Rentrons il commence à pleuvoir.

MERCI ❤️ pic.twitter.com/Kvqyf0Rwtw — Paris 2024 (@Paris2024) September 8, 2024

