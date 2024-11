Paris 2024 – Ambush : McDonald’s et DDB Paris dressent le bilan de la campagne « Sauce Curry »

Cet été, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été un formidable terrain de jeu pour les partenaires officiels mais également pour les nombreuses marques qui ont tenté de surfer sur l’évènement sans y être associé en mode ambush marketing.

Ancien sponsor historique des JO de 1976 à 2018, l’enseigne de restauration rapide a rebondi avec réactivité et humour sur la défaite de l’Equipe de France de basket en finale face aux USA. Un match marqué par un Steph Curry totalement en feu avec 24 points au compteur.

« Dans notre volonté d’intégrer la culture actuelle et de capter ce qui alimente les discussions, en particulier chez les jeunes, nous avons vu là une opportunité à exploiter autour de ce nom et de notre sauce. Nous avons publié un post, imaginé et créé par les équipes de DDB, et de là, tout a décollé » explique Leila Abdallaoui, responsable marketing & communication de McDonald’s France à La Réclame.

« Faire autant d’impressions pour un contenu qui a littéralement pris 5 minutes à produire montre à quel point les réseaux sociaux peuvent donner un élan incroyable à une marque »

En quelques jours, le post devient viral et de nombreux médias évoquent la communication de McDonalds. Dans le Late Show de Stephen Colbert diffusé sur CBS, l’enseigne de fast food est mise en avant lors de la réception de Stephen Curry sur le plateau.

Au total, l’enseigne et DDB Paris revendiquent un total de 2,3 milliards d’impressions pour la « Curry Sauce » et plus de 2 millions d’engagements sur les réseaux sociaux. « Faire autant d’impressions pour un contenu qui a littéralement pris 5 minutes à produire montre à quel point les réseaux sociaux peuvent donner un élan incroyable à une marque, et ce, presque instantanément » explique Edouard Frapier, responsable social media chez DDB Paris. « Pour nous, c’est un rappel de l’impact que peut avoir la créativité sur ces plateformes. Ce qui s’est passé au Late Show est un peu notre Graal : voir un mème de McDo France diffusé dans une des émissions les plus regardées aux États-Unis, présenté à Stephen Curry, une des plus grandes stars du sport mondial, c’était presque inimaginable »

Le bilan de cette campagne en vidéo et en chiffres

« Sur le quatrième quart-temps, Stephen Curry a vraiment commencé à accélérer. Et à partir de ce moment-là, on voyait les conversations augmenter et un peu s’envoler » ajoute Edouard Frapier.

oui’ll take the curry sauce if u don’t want it @McDonaldsFrance pic.twitter.com/jKiVSyy26G — McDonald’s (@McDonalds) August 12, 2024

