A recruter : Guillaume Favey – Business Development, Direction de Projet

Déterminé, volontaire, proactif, toujours en recherche de propositions et d’actions. Souple et agile face aux changements et aux imprévus. Je suis engageant dans mes propositions d’idées, on veut me suivre. Leader avec une volonté de progrès continu.

Atouts

Esprit d’équipe

Leader et médiateur

Sens de l’éthique et du relationnel

Pluridisciplinaire

Grande capacité d’adaptation

Compétences

Management d’équipe – Développement et

Relations commerciales – Négociation

Direction de projets – Optimisation des achats

Partenariats et sponsoring – Relations

Publiques – Communication événementielle

Contact : guillaumefavey@gmail.com

