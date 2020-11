Offre de Stage : Assistant(e) Chef de Projet dans la course au Large – OC Sport

Titre: Assistant(e) Chef de Projet (Stage)

Référent: Alex Picot

Lieu: Lorient (56)

Contrat: Stage conventionné – à temps plein (pas d’alternance possible pour ce stage)

Présentation d’OC Sport – Pen Duick

OC Sport Pen Duick est actif sur le marché du marketing et de l’événementiel sportif, spécialisé dans la voile professionnelle et l’ensemble des sports outdoor. Nous intervenons dans l’organisation d’événements, la gestion de droits, le management d’équipes de haut niveau, mais aussi dans le conseil auprès de marques globales, de collectivités publiques et d’autres organisateurs d’événements.

Depuis Juillet 2014, OC Sport fait partie du Groupe Télégramme, par ailleurs actif dans les médias, les festivals de musique et les événements de voile avec la société Pen Duick (organisateur de la Route du Rhum Destination Guadeloupe, de la Solitaire du Figaro, de la Transat AG2R La Mondiale, etc.).

Présentation de La Transat Figaro en double

Seule transat monotype (bateaux identiques) de la course au large, cette course, ex Transat AG2R La Mondiale, réunit entre Concarneau et Saint Barthelemy une quinzaine de duos. L’édition 2021 de cette épreuve s’élancera le 9 mai pour une arrivée aux Antilles une vingtaine de jours plus tard.

Présentation de La Solitaire du Figaro

La Solitaire du Figaro fait partie des courses au large les plus mythiques et les plus prisées des marins professionnels et amateurs. Elle a la réputation d’être la plus difficile au monde. Il s’agit d’une course à la voile en solitaire généralement courue en 4 étapes et sur des bateaux strictement identiques entre des ports situés sur la façade atlantique et en Manche et dont le classement s’effectue au temps. La course s’étale sur 4 à 5 semaines entre la mi-août et la mi-septembre.

Description du Poste

La personne recrutée sera amenée à travailler sur les 2 événements majeurs du calendrier 2021. Le rôle va inclure, mais sans s’y limiter, les tâches suivantes :

• Accompagner le chef de projet dans le suivi opérationnel, en particulier avec les collectivités

• Aider à la gestion du cahier des charges avec les villes et des contreparties

• Coordonner la logistique des événements et des équipes d’organisation

• Assistance dans la gestion et suivi des temps forts (accueil et briefings skippers, rencontres avec les scolaires, prologues et postlogues, soirées officielles, remise des prix…)

• Rédaction des présentations et des comptes rendus des réunions

• Rédaction des roadbooks

Profil Recherché

• Excellentes qualités organisationnelles

• Bonne réactivité sur le terrain, rigoureux (se) et autonome et volontaire

• Approche flexible de la résolution de problème

• Intérêt pour et maitrise des outils informatiques (Word, Excel, PPT, Keynote, Photoshop, etc.).

• Capacité à communiquer (orale et écrite) de manière efficace en Français et Anglais.

• Curiosité, capacité d’apprentissage et d’adaptation.

• Goût pour les relations humaines et donc sens du service client.

• Permis de conduire indispensable

• Permis bateau serait un plus

• Affinité et connaissances de base dans le domaine nautique et/ou événementiel serait un atout.

Détails

• Durée : 6 à 9 mois à partir de janvier/février 2021

• Indemnité 3,90 €/h basée sur 7h par jour + prise en charge à 50% de la carte de transport

• Horaire de bureau 7h / jour, pendant les événements, vous pourriez être amené(e) à travailler le week-end ou en soirée

• Dans le cadre des déplacements sur les événements, tous les frais de voyage, logement et repas seront pris en charge, dans la mesure où ces dépenses sont validées par l’équipe

Pour Postuler

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Alex Picot alex.picot[@]ocsport . com